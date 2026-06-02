Alertă de urs în județul Dâmbovița: populația, avertizată prin RO-ALERT. Unde a fost văzut

Alertă de urs în județul Dâmbovița! Prezența animalului sălbatic a fost semnalată în noaptea de luni spre marți în localitatea Glod. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT.

"În cursul acestei nopți, 2 iunie, în jurul orei 02:25 a fost semnalată prezența unui animal sălbatic (urs) în localitatea Glod. La fața locului a intervenit Garda de Intervenție Fieni cu un echipaj SMURD, împreună cu efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița", au precizat reprezentanții ISU Dâmbovița.



Potrivit sursei citate, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru informarea populației din zonă.



Prezența unui urs a mai fost semnalată luna trecută în localitățile dâmbovițene Raciu, Pucioasa și Cobia,în toate cazurile fiind emise mesaje RO-ALERT.