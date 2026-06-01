Alertă de urși în marile orașe din România: oamenii sunt terifiați. Unde au fost văzute animalele sălbatice

România este sub teroarea urșilor. Oamenii sunt îngroziți și se tem să mai iasă din case în urma atacurilor repetate ce au avut loc în ultimele zile. Localnicii din Bușteni și Brașov sunt terifiați de urșii care invadează străzile. La Brașov noaptea trecută un urs a fost filmat în timp ce alerga pe un bulevard principal din oraș. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

În Bușteni și Brașov locuitorii sunt pur și simplu disperați. Animalele sălbatice au ajuns chiar și în parcul central unde zilnic oamenii ies acolo cu copiii. Serile trecute, un urs a intrat în curtea unei pensiuni, unde proprietara a dat nas în nas cu fiara.



Totul după ce în urmă cu câteva zile, un urs a intrat într-un hotel plin cu turiști din Brașov. Un altul alerga pe străzile orașului în plină zi.







Familia care a observat animalul, din mașină, a sunat la 112, pentru ca autoritățile să intervină. Locatarii din zonă au primit un mesaj Ro-alert, ca să stea în casă și să nu se apropie de animal. În ultima lună, în Brașov au fost în jur de 150 de alerte legate de prezența urșilor în zonele locuite.



La Bistrița, oamenii trăiesc clipe de panică după ce vecina lor a fost ucisă de urs.

La Cluj, un urs a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce alerga pe lângă o stație de transport în comun din fața unei școli unde se aflau două persoane.



Zilele trecute, un turist israelian a fost atacat de urs pe Transfăgărășan. Bărbatul a ajuns la spital. Atacul vine după ce zilele trecute, un alt turist bulgar a fost dus de urgenţă la spital, după ce a fost şi el mușcat de mână de un urs.