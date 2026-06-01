Ungaria îşi va modifica Constituţia pentru a-l destitui pe preşedintele Tamas Sulyok. Anunțul premierul Peter Magyar
Peter Magyar
Ungaria îşi va modifica Constituţia pentru a-l destitui pe preşedintele Tamas Sulyok, a declarat luni premierul Peter Magyar după o întâlnire cu şeful statului, la Budapesta.
Anunțul lui Peter Magyar a venit la câteva ore după ce a expirat termenul-limită de 31 mai pe care îl stabilise pentru demisia președintelui Tamas Sulyok.
Șeful statului a respins duminică ideea demisiei, invocând respectarea normelor constituționale naționale și europene, care, în opinia sa, îl obligă să își continue mandatul.
Peter Magyar a câştigat alegerile din 12 aprilie cu o majoritate zdrobitoare, care îi permite modificarea Constituţiei, pe baza promisiunii de a desfiinţa sistemul din ce în ce mai autoritar şi corupt al lui Viktor Orban.
În timpul campaniei electorale, el s-a angajat să-i înlăture pe susţinătorii lui Orban, printre care se numără Sulyok, judecători de rang înalt şi procurori, pe care i-a acuzat că nu au reuşit să protejeze democraţia ţării.
Încă de la câştigarea alegerilor, el i-a cerut lui Sulyok să demisioneze. Preşedintele, care în Ungaria are un rol limitat, a fost ales de fosta majoritate parlamentară dominată de partidul lui Viktor Orban.
