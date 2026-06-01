Axa securității se mută în Indo-Pacific. SUA nu mai garantează protecția absolută. Decizie istorică a Japoniei

Ascensiunea militară a Chinei în Indo-Pacific și reorientarea strategică a SUA pun presiune pe securitatea regională. Pe fondul crizelor globale actuale, marile puteri asiatice accelerează programele de înarmare și caută noi formule de apărare pentru a contracara influența tot mai mare a Beijingului.

Culisele Dialogului Shangri-La din Singapore – cel mai important forum anual dedicat securității din Asia – au scos la iveală o realitate geopolitică nouă și neliniștitoare pentru Casa Albă. Aliații tradiționali ai Statelor Unite din regiune nu mai sunt dispuși să își lase securitatea națională exclusiv sub umbrela militară americană. Pe fondul expansiunii agresive a Chinei și a impredictibilității politice de la Washington, marile puteri asiatice au început construirea unei rețele alternative de alianțe și o cursă accelerată a înarmării.

Conform datelor obținute de Reuters de la oficiali militari și miniștri ai apărării prezenți la summit, statele din regiune își extind masiv parteneriatele bilaterale și multilaterale, pregătindu-se pentru un scenariu în care sprijinul american nu mai reprezintă o garanție absolută.

Scepticism în privința priorităților SUA: Între promisiunile Pentagonului și doctrina „America First”

Prezent la forum, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a încercat să risipească temerile aliaților, oferind asigurări că Washingtonul are capacitatea logistică și militară de a proteja Indo-Pacificul în timp ce gestionează simultan și alte crize majore pe harta lumii. „Putem face două lucruri în același timp”, a punctat oficialul american.

Totuși, discursul oficial nu a reușit să convingă partenerii regionali. Participanții la summit au evidențiat că resursele și atenția SUA sunt deja fragmentate alarmant între:

Competiția strategică directă cu Beijingul;

Războiul prelungit din Europa;

Tensiunile explozive din Orientul Mijlociu, alimentate de acțiunile Iranului.

În plus, spectrul doctrinei izolaționiste „America First”, promovată de Donald Trump, lasă semne mari de întrebare cu privire la disponibilitatea pe termen lung a SUA de a subvenționa securitatea statelor partenere.

Filipine și Japonia preiau inițiativa defensivă în regiune

Mesajul cel mai tranșant a venit din partea ministrului filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro, care a confirmat existența unui consens regional privind necesitatea dezvoltării rapide a propriilor mușchi militari. Manila a trecut deja la fapte, extinzându-și acordurile de apărare cu Japonia, Australia, Canada și Noua Zeelandă pentru a compensa eventualele fisuri din parteneriatul istoric cu americanii.

De departe cea mai importantă mișcare strategică aparține însă Japoniei. Guvernul de la Tokyo a adoptat o reformă istorică a legislației privind exportul de tehnică militară, permițând livrarea externă de nave de război, sisteme avansate de rachete și tehnologie militară de vârf.

Noua doctrină a Tokyo-ului: Ministrul japonez al Apărării, Shinjirō Koizumi, a explicat că Japonia țintește un statut de partener militar activ și direct pentru țările din regiune. Scopul este crearea unei plase de siguranță autohtone, care să depășească cadrul rigid al axei bilaterale Washington-Tokyo.

Reconfigurarea alianțelor: Proiecte militare concrete în Indo-Pacific

Discuțiile din Singapore s-au materializat rapid într-o serie de inițiative strategice majore:

Canada își relochează o parte din resursele navale în Indo-Pacific, planificând exerciții maritime comune și programe avansate de securitate cibernetică alături de Japonia și Filipine.

Noua Zeelandă intenționează să își modernizeze flota prin achiziția de noi nave de luptă produse în Japonia sau Marea Britanie, pentru a înlocui vechile fregate din clasa ANZAC.

Pactul FPDA (Five Power Defence Arrangements) , o alianță veche de peste jumătate de secol formată din Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Singapore și Malaezia, este în plin proces de reevaluare. Ministrul neozeelandez, Chris Penk, a indicat că parteneriatul va fi ridicat la un nivel mult mai ambițios și adaptat amenințărilor hibride moderne.

Deși Australia, prin vocea ministrului Richard Marles, continuă să numească alianța cu SUA drept pilonul „fundamental” al apărării sale, acțiunile de pe teren arată că până și cei mai loiali parteneri ai Washingtonului își caută acum soluții de rezervă. Cu o Chină care își folosește uriașa flotă navală și insulele artificiale militarizate din Marea Chinei de Sud pentru a-și impune dominația, Asia a înțeles că viitorul nu mai poate fi lăsat exclusiv la cheremul deciziilor politice de la Washington.