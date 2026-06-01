Sorin Grindeanu, mesaj de 1 Iunie: „Copiii sunt cea mai mare comoară și speranța noastră”

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Copilului, afirmând că tânăra generație reprezintă speranța României și va aduce perspective noi pentru viitorul țării.

"La mulți ani, dragi copii!

Vă doresc din toată inima să creșteți ghidați mereu de curiozitate, de creativitate și de acea minunată bucurie de a descoperi lucruri noi în fiecare zi.

Pentru noi, părinții, sunteți cea mai mare comoară. Și speranța noastră! Voi sunteți cei care veți aduce un suflu proaspăt și perspective noi pentru viitorul României.

Un viitor în care puteți să vă păstrați inocența. Și în care să reușiți să îmbinați echilibrat timpul petrecut cu familia, prietenii și în natură, cât mai departe de ecrane", a transmis luni Grindeanu, într-un mesaj postat pe Facebook.