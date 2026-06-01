Speolog salvat după ce a rămas captiv la 120 de metri adâncime într-o peșteră din Italia

Sursă: Realitatea.Net

Un speolog amator a fost salvat după o operațiune care a durat o noapte întreagă, după ce a rămas blocat la aproximativ 120 de metri adâncime într-o peșteră din nord-vestul Italiei. La intervenție au participat 53 de salvatori veniți din mai multe regiuni ale țării.

Operaţiunea de salvare, care a durat o noapte întreagă, a avut loc în Grotta dei Cinghiali Volanti (Peştera Mistreţilor Zburători), una dintre principalele zone de speologie din Italia, în provincia Cuneo, la aproximativ 120 de kilometri sud de Torino, relatează Reuters.

Exploratorul a fost asistat iniţial la un punct medical improvizat amenajat în interiorul peşterii şi a fost apoi scos afară pentru a fi transportat la spital cu ambulanţa, a declarat Serviciul de Salvare Alpină şi Speleologică într-un comunicat.

Personalul medical a considerat că starea lui este suficient de bună pentru a nu fi necesară evacuarea pe targă, a precizat serviciul, adăugând că salvatorii au provenit din diferite părţi ale Italiei.

Speologul amator a fost descris ca fiind cetăţean italian, iar presa a relatat că are 20 de ani.