Mihail Neamțu (deputat AUR): „Ministrul Culturii trebuie să demisioneze după declarațiile vulgare și ofensatoare la adresa interesului național”

Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților, cere demisia ministrului Culturii, András Demeter, după declarațiile vulgare și ofensatoare la adresa interesului național, acuzând degradarea discursului public și transformarea unei funcții ministeriale într-o tribună a disprețului față de România și valorile sale.

„Imprecația grosieră a ministrului UDMR a stârnit, pe bună dreptate, multă indignare. Un slujbaș al Guvernului României își bagă mădularul în ditamai interesul național. De ce? Pentru că el e maghiar.

Am ales să parafrazez elegant un limbaj suburban, a cărui arhitectură lăuntrică maschează patologia urii. Disprețul față de România nu mai este o slăbiciune pentru conducătorii noștri, ci o veritabilă doctrină.

Nu știi dacă să plângi ori să te crucești când auzi asemenea declarații. Eu am preferat să iau notițe.

Ministrul nu înjură din furie. Înjură din principiu. S-a dat dezlegare la ritualul umilirii poporului român, care nu e bun decât să fie taxat, umilit, batjocorit și denigrat de „pro-europeni”.

Cândva, la Ministerul Culturii, puteai găsi o personalitate de talia lui Ludovic Spiess, tenorul cu voce de bronz, care și-a menținut igienic distanța aristocrată a artistului veritabil față de birocrație. Știa un lucru pe care politrucii nu l-au înțeles niciodată: cineva care a cântat Verdi la Viena nu are nevoie de organigrame ca să dea un sens propriei sale existențe.

Pe urmele lui Nicolae Iorga, academicianul Răzvan Theodorescu vorbea cândva despre „Bizanț după Bizanț” cu nostalgia cuiva pentru care patrimoniul artistic național era un organism viu, cu nervi, memorie și demnitate. Nu a simțit niciodată nevoia să-și mobilizeze anatomia genitală în apărarea unui mandat de ministru.

Și acum, oficialul UDMR, care a descoperit că interesul național poate fi penetrat cu succes de organul sexual, ne provoacă la un răspuns. Tăcerea ar fi fost replica ideală, dar, din păcate, nu ne-o putem permite.

„Eu sunt ungur”, formula rostită cu năduf după declarația pornografică, e mai interesantă decât pare.

Identitatea etnică apare la sfârșitul unei pledoarii, ca ultimă absolvire de consecințe. Ca orice șovin impenitent, ministrul spune că nu datorează nimic României, întrucât domnia sa este ungur. E prăpastia dintre a fi și a te scuza că ești.

Noi credeam că demnitarii unui stat european slujesc o națiune civică sau, altfel spus, comunitatea politică în care etnicii români, bulgari, slovaci, maghiari, evrei, sași, turci și armeni au depus, de-a lungul secolelor, straturi succesive de cultură, civilizație și contradicții fertile.

Dacă ministrul UDMR crede că etnicitatea îl absolvă de răspundere față de mandatul public, atunci problema nu mai e de vocabular. Greșită, din capul locului, este însăși concepția domniei sale și a acoliților săi.

Interesul național este ansamblul obiectivelor strategice, militare, economice, culturale și spirituale, ale unui stat suveran. Aceste obiective supraviețuiesc oricărui mandat particular, eminamente trecător.

Când tratezi interesul național cu vulgaritate și dispreț, atunci nu mai servești interesul public, ci doar murdărești, profanezi și maculezi.

Interesul național nu este proprietatea unui partid sau a unei asociații etnice. Interesul național este ceea ce rămâne pe masă după ce toți miniștrii au plecat acasă, și-au luat dosarele și și-au uitat parolele de la calculator.

România este, poate, singura țară din lume unde Ministerul Culturii a ajuns să fie administrat ca o rană deschisă pe corpul politic al națiunii române: toată lumea o vede, nimeni nu o tratează.

Asta până când vom decide și noi, ca un popor lucid și mai puțin vegetal, să alegem oameni care își iubesc țara, nu care o violează.

În orice stat care mai păstrează o minimă decență instituțională, un asemenea derapaj public ar fi fost urmat de o demisie imediată. Funcția de ministru al Culturii nu poate fi transformată într-o tribună a vulgarității, a disprețului față de interesul național și a resentimentului identitar. Din respect pentru instituția pe care o ocupă, pentru cultura română și pentru cetățenii acestei țări, ministrul UDMR trebuie să își prezinte demisia”, a declarat Mihail Neamțu, deputat AUR.

