Comentariu halucinant al ministrului Culturii. În ce termeni de mahala a vorbit despre interesul național – AUDIO

Comentariu halucinant al ministrului Culturii, Demeter András István, legat de domeniul pe care îl gestionează. Într-o înregistrare audio, acesta a fost surprins când înjură și minimizează interesul național al României, arată jurnaliștii de la 2MNEWS. Ministrul a oferit o explicație pentru sursa citată. Realitatea Plus i-a solicitat și ministrului, direct, o reacție, însă până la difuzarea știrii nu a primit niciun răspuns.

Într-un pasaj dintr-o discuțșie care a avut loc îăn tomanaa nului trecut, ministrluiu culturii i se addresacă unui procuror: "Puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane (n.red ., de euro), dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p(…)a în interesul național, pentru că eu sunt ungur!", potrivit 2mnews.

Contactată de publicația citată, ministrul Culturii nu a negat veridicitatea înregistrării și a explicat că răbufnirea sa a venit în contextul unui dosarul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind achiziționarea de către Radio România, prin intermediul bursei din Republica Moldova, a postului Radio Chișinău.

Ulterior, după ce Consiliul de Administrație al Radio România și-a asumat achiziția, tranzacția a fost privită ca un posibil prejudiciu adus statului român. În acest context, a explicat ministrul, a încercat să îi demonstreze procuroarei «că dacă nu contează interesul național — pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română — atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii».

Demeter a precizat că nu își reproșează ieșirea, pe care a catalogat-o drept „anecdotică”.