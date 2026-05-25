Un autobuz electric fără șofer s-a izbit de un tramvai chiar în timpul debutului oficial cu pasageri

Un incident neașteptat a avut loc în Göteborg chiar în ziua în care un autobuz autonom a început să transporte pasageri în cadrul unui program de testare. Vehiculul electric fără șofer a fost implicat într-o coliziune cu un tramvai la mai puțin de două ore după prima cursă oficială.

Accidentul a atras imediat atenția asupra sistemelor autonome de transport public, mai ales că proiectul era prezentat drept unul dintre cele mai moderne experimente de mobilitate urbană din Europa.

Coliziune în centrul orașului

Potrivit companiei regionale de transport Västtrafik, autobuzul autonom a frânat în trafic, iar tramvaiul care venea din spate a intrat în coliziune cu acesta.

„Autobuzul a frânat, iar apoi tramvaiul a lovit autobuzul din spate. Nu au existat decese sau răniţi”, a declarat Patrik Chi, reprezentant al biroului de presă al companiei.

Vehiculul a fost retras imediat din circulație pentru verificări tehnice și investigații suplimentare.

Prima zi cu pasageri s-a terminat rapid

Autobuzul autonom circula deja de la sfârșitul lunii martie în centrul orașului Göteborg, însă luni a fost prima zi în care vehiculul a transportat pasageri în condiții reale.

Testul nu a durat prea mult. Accidentul s-a produs la mai puțin de două ore după debutul oficial al serviciului.

Vehiculul este complet electric și funcționează pe baza unui sistem de inteligență artificială care îi permite să se deplaseze fără un șofer uman aflat permanent la volan.

Vehiculul are dimensiuni similare cu cele ale unui autobuz obișnuit și circulă cu viteze comparabile cu cele ale transportului public clasic.

Autoritățile suedeze testează astfel de soluții ca parte a planurilor de dezvoltare a transportului urban inteligent și a reducerii emisiilor poluante.

Europa încă nu a autorizat complet transportul autonom

În prezent, vehiculele autonome utilizate pentru transport public în Europa funcționează doar pe baza unor autorizații locale emise separat de fiecare oraș și pentru fiecare traseu.

Uniunea Europeană nu a acordat încă autorizații comerciale generale pentru implementarea pe scară largă a autobuzelor autonome sau a serviciilor de tip robotaxi.

Din acest motiv, majoritatea proiectelor aflate acum în testare funcționează în condiții controlate și cu supraveghere umană permanentă.