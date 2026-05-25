Drama unei tinere: Sânii ei cresc fără oprire din cauza unei boli rare. De ce medicii spun că operația nu ar rezolva nimic

Sursă: Unilad

O tânără din Regatul Unit a ajuns cunoscută după ce a vorbit public despre afecțiunea rară care îi schimbă permanent corpul și îi provoacă probleme serioase de sănătate. La doar 25 de ani, medicii i-au spus că sânii ei vor continua să crească tot restul vieții, din cauza unei boli numite macromastie.

Deși afecțiunea îi provoacă dureri constante și dificultăți în activitățile de zi cu zi, femeia spune că nu mai ia în calcul o operație de reducere, chiar dacă aceasta este considerată principalul tratament pentru această problemă medicală.

Diagnostic rar primit după ani întregi de probleme

Summer Roberts povestește că a observat schimbări bruște încă din copilărie. Potrivit acesteia, la doar opt ani dimensiunea bustului a crescut rapid, iar de atunci problemele s-au agravat constant.

În prezent, tânăra în vârstă de 28 de ani spune că poartă sutiene măsura R, după ce dimensiunea bustului a crescut cu nu mai puțin de 11 cupe într-un singur an.

Medicii au diagnosticat-o cu macromastie abia la 25 de ani, deși trăia de foarte mult timp cu simptome severe.

Afecțiunea îi provoacă dureri și dificultăți zilnice

Macromastia este o boală rară care determină dezvoltarea excesivă a țesutului mamar.

Afecțiunea poate provoca dureri puternice de spate, gât și umeri, dar și probleme de mobilitate sau dificultăți în realizarea unor activități obișnuite.

Summer Roberts spune că nu poate merge pe distanțe mai lungi și nici face treburi casnice fără să poarte un corset special pentru susținere.

Din cauza greutății foarte mari, exercițiile fizice au devenit aproape imposibile.

A încercat de mai multe ori să se opereze

Tânăra spune că părinții au dus-o pentru prima dată la medici în vederea unei operații de reducere când avea doar 13 sau 14 ani.

Potrivit ei, medicii au refuzat atunci intervenția din cauza vârstei fragede.

Mai târziu, la 17 ani, a încercat din nou să obțină aprobarea pentru operație, însă a fost refuzată încă o dată.

„Spuneau că indicele meu de masă corporală era prea mare”, a explicat ea într-un interviu.

Femeia susține că dimensiunea foarte mare a bustului îi influențează considerabil greutatea și implicit calculul indicelui de masă corporală.

De ce refuză acum operația

Deși reducția mamară este considerată singura soluție eficientă pentru ameliorarea simptomelor, medicii i-au explicat că țesutul mamar ar putea crește din nou în timp.

„Mi-au spus că, dacă aș face operația, ar crește la loc într-un an sau ceva de genul”, a declarat ea.

Într-un alt interviu, Summer Roberts a spus că în Regatul Unit există foarte puține informații despre această afecțiune.

„Când am fost diagnosticată, practic mi-au dat o pagină de Wikipedia și atât”, a povestit tânăra.