Geanta de lux Hermes a Elenei Ceaușescu a fost scoasă la licitație. Organizatorii spun că ar putea ajunge la un preț uriaș

Un accesoriu care i-a aparținut Elena Ceaușescu urmează să fie scos la vânzare într-o licitație dedicată obiectelor de lux și pieselor cu valoare istorică. Este vorba despre o geantă semnată Hermès, care va fi prezentată publicului în cadrul unui eveniment programat pentru începutul lunii iunie.

Obiectul se află printre cele mai comentate loturi ale licitației, mai ales datorită legăturii sale cu fosta familie prezidențială a României comuniste.

Geanta pornește de la 1.800 de euro

Reprezentanții casei de licitații au spus reporterilor Realitatea PLUS că accesoriul va avea un preț de pornire de 1.800 de euro, însă valoarea finală ar putea crește semnificativ în timpul licitației.

Potrivit Ancăi Bejan, reprezentant al casei de licitații, piesa este considerată una specială atât prin brand, cât și prin proveniență.

„1.800 de euro, da, este o piesă deosebită și un preț de pornire foarte avantajos față de prețul de listă care este mult peste”, a explicat aceasta.

Licitația programată pentru 4 iunie include peste 300 de obiecte, printre care ceasuri de lux, bijuterii și accesorii cu valoare istorică.

Bijuterii din colecția fostei soții a împăratului Bokassa I

În cadrul aceluiași eveniment vor fi scoase la vânzare și bijuterii provenite din colecția Gabrielei Drâmbă, una dintre fostele soții ale lui Bokassa I.

Organizatorii spun că multe dintre aceste obiecte au și o încărcătură istorică importantă, în contextul relațiilor diplomatice dintre România comunistă și statele africane în perioada Războiului Rece.

„Aceste bucăți, aceste obiecte de eleganță, de artă decorativă, au și această poveste foarte importantă din punct de vedere istoric și pot fi, din punctul meu de vedere, colecționate nu doar neapărat pentru a fi purtate, cât poate și pentru a fi puse într-un muzeu”, a declarat Anca Bejan.

Printre piesele prezentate în licitație se află și ceasuri din aur, dar și bijuterii cu diamante, unele având prețuri de pornire de mii de euro.

„În ceea ce privește colecția de bijuterii, avem ceas de aur pornire 5.000 de euro, brățară de aur alb cu diamante, pentru că sunt foarte multe diamante, Africa fiind cunoscută pentru tipul acesta de pietre”, a mai spus Anca Bejan.

La cât ar putea ajunge geanta Elenei Ceaușescu după licitație

Organizatorii spun că este imposibil de estimat exact suma la care va fi adjudecată geanta, mai ales că în astfel de licitații componenta emoțională joacă un rol major.

„În licitații, factorul emoțional este unul imprevizibil. Dacă specialiștii în fashion ar putea spune că această piesă poate fi, să zicem, achiziționată la un preț de 10.000 de euro, un preț real al pieței, se mai adaugă foarte mult aici valoare emoțională”, a explicat reprezentanta casei de licitații.

Aceasta a amintit că, în trecut, și alte obiecte asociate cu familia Ceaușescu au atras interes puternic din partea colecționarilor.

„Noi am avut aici și șapca lui Ceaușescu și multe alte obiecte din această proveniență”, a spus Anca Bejan.

Licitația dedicată accesoriilor și bijuteriilor de lux va avea loc pe 4 iunie și este așteptată să atragă atât colecționari interesați de branduri exclusiviste, cât și persoane pasionate de obiecte cu încărcătură istorică.