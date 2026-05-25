Femeie de 69 de ani găsită moartă în apartamentul său din Iași. A fost înjunghiată

O femeie în vârstă de 69 de ani a fost găsită moartă luni, 25 mai, în apartamentul său de pe strada Plăieșilor din Iași. Victima avea mai multe plăgi înjunghiate, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce condiții s-a produs tragedia.

Echipajele SMURD au intervenit după un apel la 112, însă femeia nu a mai putut fi salvată. „SMURD a intervenit la o femeie de 69 de ani care a suferit mai multe plăgi înjunghiate. Decesul a fost instalat, fără indicație de intervenție chirurgicală”, a declarat Diana Cimpoeșu, potrivit presei locale.

Potrivit primelor informații, femeia le-ar fi spus apropiaților că urma să plece la rudele sale de la țară. Înainte să plece, aceasta ar fi rugat o prietenă să aibă grijă de pisica rămasă în apartament. Femeia care avea grijă de animal le-a spus anchetatorilor că a încercat să o contacteze pe victimă atât duminică, cât și luni dimineață, însă fără să primească vreun răspuns.

Îngrijorată, aceasta a mers la apartament, unde avea cheie, și a găsit-o pe femeie căzută în locuință. Imediat după descoperire, a sunat la 112. Medicii ajunși la fața locului nu au observat inițial urme evidente de violență, deoarece victima era căzută cu fața la podea. În apartament existau însă urme de sânge.

După ce trupul femeii a fost întors, au fost descoperite plăgile înjunghiate. Criminaliștii au început cercetările la fața locului și încearcă acum să stabilească cine este autorul crimei și cum s-a petrecut totul.