Iranul a mai executat un protestatar. Este a cincisprezecea execuție după revoltele antiregim din ianuarie

„Iranul l-a executat luni dimineață pe Abbas Akbari (cunoscut și ca Abbas Akbari Faizabadi), acuzat că a avut rol de lider în revoltele din ianuarie și că ar fi deschis focul asupra forțelor de securitate. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului acuză Teheranul că folosește acuzații vagi și procese netransparente pentru a aplica pedeapsa capitală, cu scopul de a intimida orice formă de opoziție.

Judecătoria iraniană a susținut că Akbari ar fi coordonat atacuri asupra clădirilor guvernamentale și ar fi tras cu o armă de mână în timpul protestelor din provincia Isfahan, acuzații încadrate la „moharebeh” – „război împotriva lui Dumnezeu”, una dintre cele mai grave infracțiuni din legislația iraniană. Sentința a fost confirmată de Curtea Supremă, scrie agenția oficială de știri a Teheranului, Aawsa.

În replică, Organizația Iran Human Rights condamnă execuția „în cei mai duri termeni” și afirmă că scopul real al acestor pedepse este intimidarea populației. Directorul Mahmood Amiry‑Moghaddam spune că regimul, lipsit de legitimitate publică, „se bazează pe represiune și intimidare pentru a se menține la putere, iar pedeapsa cu moartea rămâne principalul instrument pentru răspândirea fricii”.

El avertizează că, în lipsa unei reacții internaționale ferme, execuțiile ar putea chiar să se intensifice în următoarele luni.

Execuția lui Akbari este cea mai recentă dintr-un val de pedepse capitale aplicate protestatarilor acuzați de violențe armate în timpul manifestațiilor anti-guvernamentale din ianuarie, într-un context în care autoritățile iraniene au intensificat represiunea în dosarele de securitate.