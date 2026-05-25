Bărbat salvat de polițiști după ce a fost bătut de colegii de apartament în Sectorul 4. Un vecin a auzit sunetele și a sunat la 112

Un bărbat de 33 de ani din București a fost salvat de polițiști după ce ar fi fost agresat de colegii săi de apartament, într-un imobil din Sectorul 4. Un vecin a auzit scandalul și a sunat la 112.

Potrivit Poliția Capitalei, intervenția a avut loc în noaptea de 24 mai 2026.

„La data de 24 mai 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 15 Poliție au intervenit de urgență la o adresă din Sectorul 4, după ce un bărbat a sesizat, prin apel 112, faptul că dintr-un apartament se aud zgomote și o persoană ar fi agresată fizic”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe bărbat refugiat pe balconul apartamentului. Potrivit oamenilor legii, victima avea mai multe răni pe corp. Echipajele medicale i-au acordat primul ajutor la fața locului, după care bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Anchetatorii spun că agresiunea ar fi fost comisă de trei colegi de apartament ai victimei, cu vârste între 22 și 42 de ani. Cei trei bărbați au fost duși la audieri, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cu toate acestea, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție. Polițiștii de la Secția 15 continuă cercetările sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, într-un dosar deschis pentru lovire sau alte violențe.