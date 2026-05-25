Cum îți poți răcori casa fără curent și fără aer condiționat. Trucul ingenios prin care un bărbat și-a salvat portofelul

Un proiect neobișnuit de bricolaj a devenit viral pe internet, după ce un pasionat a reușit să răcească mai multe încăperi ale casei sale fără a folosi aer condiționat, compresoare sau agenți frigorifici. Sistemul, construit în subteran, a atras atenția tocmai prin simplitatea și eficiența sa.

Inițiativa vine din America de Sud și a fost dezvoltată pe parcursul a aproape patru ani de un creator de conținut, care a transformat propria curte într-un sistem de răcire pasivă bazat pe principiile cunoscute sub numele de „fântână canadiană” sau „puț provensal”.

Fântâna canadiană a devenit astfel din nou subiect de interes, după ce imaginile cu proiectul au fost distribuite intens pe rețelele sociale.

Cum funcționează sistemul ascuns sub pământ

Metoda se bazează pe un principiu simplu: temperatura solului rămâne relativ constantă pe tot parcursul anului, indiferent de valurile de căldură de la suprafață.

Creatorul proiectului a săpat șanțuri în curte și a instalat o rețea de țevi îngropate prin care aerul exterior este direcționat înainte de a ajunge în interiorul casei.

Pe măsură ce aerul cald trece prin conductele din subteran, acesta își pierde din temperatură, fiind „răcit natural” de solul mai rece. În zilele toride, când temperaturile pot depăși 35°C la suprafață, în adâncime pământul rămâne semnificativ mai rece.

La doar câțiva metri sub pământ, temperatura este stabilă și mult mai scăzută decât aerul de vară, ceea ce permite răcirea pasivă a aerului fără consum mare de energie.

Sistemul are nevoie, în unele variante, doar de un ventilator cu consum redus pentru a pune aerul în mișcare, iar în alte cazuri poate funcționa chiar și prin circulație naturală.

Un proiect de lungă durată care a atras atenția online

Proiectul a fost realizat pe parcursul a aproape patru ani, iar rezultatele au început să fie vizibile chiar înainte de finalizarea completă a instalației.

Potrivit prezentării inițiale, unele camere ale locuinței au reușit deja să fie răcite eficient, fără utilizarea unui sistem clasic de aer condiționat.

Conceptul se bazează pe ideea că solul acționează ca un schimbător natural de căldură, absorbând energia termică din aerul cald care este direcționat prin conductele îngropate.

Ce este, de fapt, „fântâna canadiană”

Fântână canadiană reprezintă o metodă de climatizare pasivă care utilizează stabilitatea temperaturii solului de la adâncime pentru a precondiționa aerul introdus în locuințe.

Vara, aerul exterior fierbinte este răcit în contact cu solul mai rece, iar iarna procesul se inversează, pământul mai cald ajutând la încălzirea aerului.

Potrivit principiilor tehnice, la adâncimi de aproximativ 10–15 metri, temperatura solului se menține, în general, între 10°C și 16°C pe tot parcursul anului, ceea ce face sistemul eficient în zonele cu veri toride.

Avantaje și limite ale sistemului

Principalul avantaj al acestei metode este consumul foarte redus de energie, mult mai mic comparativ cu sistemele clasice de aer condiționat. Nu sunt necesare unități exterioare, agenți frigorifici sau costuri ridicate de operare.

În plus, sistemul funcționează silențios și poate contribui la menținerea unei temperaturi mai stabile în interiorul locuinței.

Totuși, metoda are și limitări importante. Instalarea necesită lucrări de săpătură complexe, iar eficiența depinde de tipul solului, adâncimea conductelor și diferența dintre temperatura exterioară și cea subterană.

Cu toate acestea, interesul pentru astfel de soluții crește constant, mai ales în contextul valurilor de căldură tot mai intense și al costurilor ridicate ale energiei.