Iranul își mută baza de pregătire de la Cupa Mondială din SUA în Mexic

Președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a anunțat că FIFA a aprobat mutarea bazei de pregătire a naționalei Iranului pentru Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic. Conform declarațiilor acestuia, Iran va fi cazat în orașul mexican Tijuana, situat la granița cu SUA, deși decizia nu a fost încă confirmată oficial de forul mondial.

Inițial, Iranul primise ca bază de pregătire orașul Tucson din statul Arizona, însă conflictul armat în curs din Orientul Mijlociu și preocupările legate de securitate au generat incertitudini majore privind participarea echipei la turneu.

Echipa de fotbal a Iranului va fi cazată în Mexic pe durata Cupei Mondiale

„Urmare a solicitărilor depuse și a întâlnirilor avute cu oficialii FIFA și ai Cupei Mondiale la Istanbul, precum și a webinarului desfășurat vineri la Teheran cu secretarul general FIFA, Mattias Grafstrom, cererea noastră de schimbare a bazei din SUA în Mexic a fost aprobată”, a declarat Taj.

Oficialul iranian a subliniat că Tijuana oferă condiții logistice superioare față de Tucson, distanța față de Los Angeles, orașul în care Iran va disputa două meciuri, fiind de doar 55 de minute cu avionul, conform BBC Sport .

Iran este programată să joace împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie și contra Belgiei pe 21 iunie, ambele partide în Los Angeles, urmând ca pe 26 iunie să înfrunte Egipt la Seattle. Turneul debuteaza pe 11 iunie și este coorganizat de SUA, Canada și Mexic.

Între timp, jucătorii iranieni se află în cantonament la Antalya, Turcia, și încă așteaptă emiterea vizelor pentru SUA. Federația iraniană a transmis FIFA o listă cu 10 condiții pentru participarea la Mondial, printre care acordarea vizelor pentru jucători și oficiali cu istoric în Garda Revoluționară Islamică (IRGC). Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat că sportivii iranieni sunt bineveniți, însă persoanele cu legături cu IRGC s-ar putea confrunta cu restricții de intrare.