Panică într-un mall de lux din Tokyo. Aproximativ 20 de oameni au fost răniți după pulverizarea unei substanțe necunoscute - VIDEO

Aproximativ 20 de persoane au fost rănite luni dimineață într-un complex comercial de lux din Tokyo, după ce un bărbat a pulverizat o substanță necunoscută în apropierea unui bancomat aflat la parterul clădirii, potrivit Euronews.

Incidentul s-a produs în cartierul Ginza, una dintre cele mai aglomerate și exclusiviste zone comerciale din capitala Japoniei. Potrivit poliției și pompierilor, primele apeluri de urgență au fost făcute după ce mai multe persoane au reclamat un miros suspect în interiorul centrului comercial.

Un purtător de cuvânt al poliției din Tokyo a declarat că un bărbat a pulverizat o substanță care nu a fost încă identificată în zona unui bancomat, provocând panică în mall.

Martorii au povestit că mai multe persoane au început să se simtă rău imediat după incident.

Pompierii au intervenit în costume speciale de protecție

Imagini de la fața locului au surprins echipaje de intervenție și pompieri echipați cu costume speciale de protecție chimică, care au evacuat oamenii din clădire și i-au transportat către vehicule medicale pentru evaluare.

Mai multe persoane au fost scoase pe targă și transportate către ambulanțe, conform presei străine.

Potrivit postului public japonez NHK, majoritatea victimelor au suferit răni ușoare sau simptome provocate de inhalarea substanței.

Autoritățile au blocat complet zona

După incident, autoritățile japoneze au închis rapid străzile din jurul centrului comercial, iar zeci de autospeciale au fost mobilizate în zonă.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat ce tip de substanță a fost folosit și nici care ar fi fost motivul incidentului. Poliția japoneză investighează cazul pentru a stabili dacă a fost vorba despre un atac deliberat.

Astfel de incidente sunt rare în Japonia, țară cunoscută pentru măsurile stricte de securitate urbană, motiv pentru care cazul a atras rapid atenția presei internaționale.