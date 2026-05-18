Un avion care zbura spre Dallas a aterizat de urgență după ce un pasager ar fi mușcat o stewardesă

Sursă: Realitatea.net

Un zbor operat de Qantas pe ruta Melbourne–Dallas a fost deviat în Tahiti după ce un pasager ar fi avut un comportament agresiv la bord și ar fi mușcat un membru al echipajului de cabină.

Incidentul s-a produs vineri, 15 mai, la aproximativ șapte ore după decolarea aeronavei din Melbourne.

Pasagerul a fost reținut după aterizarea în Tahiti

Potrivit companiei aeriene, zborul QF21 a aterizat în Papeete, capitala Polineziei Franceze, unde autoritățile locale au intervenit și l-au reținut pe pasager. Ulterior, Qantas i-a interzis acestuia accesul pe viitoarele zboruri operate atât de companie, cât și de Jetstar.

Reprezentanții operatorului aerian au transmis că alți pasageri și membri ai echipajului au intervenit pentru a-l ajuta pe însoțitorul de bord implicat în incident.

Aeronava a fost realimentată și și-a continuat drumul spre Dallas după aproximativ 35 de minute petrecute la sol.

Qantas: „Nu tolerăm comportamentul agresiv”

Un purtător de cuvânt al companiei a transmis că siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne principala prioritate.

„Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru reprezintă prioritatea principală și avem toleranță zero față de comportamentele perturbatoare sau amenințătoare la bordul zborurilor noastre”, a declarat reprezentantul Qantas.

Oficialii Ministerului Afacerilor Externe din Noua Zeelandă au confirmat că persoana reținută este cetățean neozeelandez.

Mai multe incidente violente au fost raportate recent în avioane din Australia

Incidentul vine după o serie de altercații produse în ultimele luni la bordul unor curse aeriene din Australia. Luna trecută, un bărbat de 45 de ani a fost inculpat după un episod violent într-un zbor între Canberra și Perth. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi strigat, ar fi folosit un limbaj vulgar și ar fi ignorat instrucțiunile echipajului. Autoritățile spun că bărbatul ar fi încercat să muște un alt pasager și ar fi lovit un membru al echipajului în timpul intervenției pentru imobilizare.

Poliția Federală Australiană a precizat că acesta este acuzat inclusiv de agresarea unui membru al echipajului de zbor, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la 14 ani de închisoare. Alte incidente au fost raportate și la începutul anului. În ianuarie, o femeie din Canberra a fost acuzată că a agresat un membru al echipajului într-un zbor spre Perth, iar în februarie o țigară electronică activată accidental a provocat panică într-un avion care zbura între Brisbane și Melbourne.