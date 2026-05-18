SUA acuză Cuba că pregătește atacuri cu drone asupra unor ținte americane. Informațiile apar într-un raport clasificat

Sursă: Realitatea.net

Cuba a cumpărat peste 300 de drone militare și a început recent să discute planuri de folosire a acestora pentru a ataca baza americană de la Guantanamo Bay, nave militare americane și, posibil, Key West, Florida, aflată la 145 km nord de Havana, potrivit unor informații clasificate.

Potrivit oficialilor americani, aceste informații arată cât de mult s-au schimbat preocupările Washingtonului în legătură cu Cuba, mai ales în contextul dezvoltării războiului cu drone și al colaborării dintre Havana, Iran și Rusia.

„Când ne gândim la astfel de tehnologii aflate atât de aproape și la o serie de actori ostili, de la grupări teroriste și carteluri de droguri până la iranieni și ruși, este îngrijorător”, a spus oficialul. „Este o amenințare în creștere.”

Directorul CIA a mers în Cuba pentru a lansa un avertisment direct

Directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit joi în Cuba și le-a transmis oficialilor cubanezi să nu adopte acțiuni ostile împotriva Statelor Unite. Potrivit unui oficial CIA, Ratcliffe le-a cerut și să renunțe la modelul de guvernare autoritar pentru ca sancțiunile americane care afectează economia cubaneză să poată fi ridicate.

„Directorul Ratcliffe a transmis clar că Cuba nu mai poate servi drept platformă prin care adversarii să promoveze agende ostile în emisfera noastră”, a spus oficialul. „Emisfera vestică nu poate fi terenul de joacă al adversarilor noștri”.

În paralel, Departamentul Justiției din SUA urmează să anunțe un act de inculpare împotriva lui Raul Castro, acuzat că ar fi ordonat doborârea, în 1996, a două avioane aparținând organizației Brothers to the Rescue, cu sediul în Miami.

Drone rusești și iraniene, depozitate pe insulă

Oficialii americani spun că Havana a început încă din 2023 să cumpere drone de atac din Rusia și Iran, pe care le-a depozitat în mai multe puncte strategice de pe insulă. În ultima lună, Cuba ar fi încercat să obțină și mai multe echipamente militare din Rusia. Surse americane susțin că interceptările serviciilor de informații arată că oficialii cubanezi încearcă să afle și cum a reușit Iranul să reziste în fața atacurilor americane. În același timp, Rusia și China ar avea în Cuba instalații moderne de spionaj pentru colectarea de informații SIGINT.

„De mult timp ne îngrijorează faptul că un adversar străin folosește un asemenea amplasament atât de aproape de țărmurile noastre; este extrem de problematic”, i-a spus secretarul apărării, Pete Hegseth, congresmanului Mario Diaz-Balart, în timpul unei audieri în Congres.

Reacția Cubei: „Cuba are dreptul să se apere”

Ambasada Cubei nu a negat direct informațiile legate de dronele de atac. Ulterior, autoritățile cubaneze au transmis o declarație pe Twitter în care au susținut că orice stat are dreptul la autoapărare. „Ca orice țară, Cuba are dreptul să se apere împotriva agresiunii externe. Se numește auto-apărare și este protejată de dreptul internațional și de Carta ONU”, se arată în declarație.

„Cei din SUA care urmăresc supunerea și, de fapt, distrugerea țării cubaneze prin agresiune militară și război nu pierd nicio clipă fabricând pretexte, creând și răspândind neadevăruri și prezentând drept extraordinară pregătirea firească necesară pentru a face față unei potențiale agresiuni”.

SUA: militari cubanezi au luptat în Ucraina pentru Rusia

Potrivit estimărilor americane, până la 5.000 de militari cubanezi ar fi luptat de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Oficialii susțin că o parte dintre aceștia au transmis conducerii militare cubaneze informații despre eficiența dronelor folosite pe front.

SUA estimează că Rusia ar fi plătit guvernului cubanez aproximativ 25.000 de dolari pentru fiecare militar trimis în Ucraina. „Fac parte din mașinăria de război a lui Putin. Învață tacticile iraniene. Este un lucru pentru care trebuie să ne pregătim”, a spus oficialul american citat de Axios.

Oficialii americani: nu există o amenințare iminentă

Chiar dacă administrația americană consideră situația îngrijorătoare, oficialii spun că nu există indicii că Havana pregătește un atac imediat asupra intereselor americane. Potrivit acestora, militarii cubanezi ar fi discutat mai degrabă scenarii pentru cazul în care relațiile dintre cele două state s-ar deteriora și mai mult. Oficialii americani spun și că situația nu poate fi comparată cu criza rachetelor cubaneze din 1962 și că armata cubaneză nu are capacitatea militară a Iranului.

„Nimeni nu se teme de avioane de vânătoare cubaneze. Nici măcar nu este clar că au vreunul care poate zbura”, a spus sursa citată.

„Dar merită remarcat cât de aproape sunt - 145 km”, a adăugat oficialul. „Nu este o realitate cu care să ne simțim confortabil.”