Două avioane F/A-18 s-au ciocnit în timpul unui spectacol aerian din SUA. Cum au supraviețuit cei patru piloți - VIDEO

Două avioane de vânătoare F/A-18 s-au ciocnit în aer în timpul unui spectacol aviatic organizat în statul american Idaho. Incidentul s-a produs luni, în timpul evenimentului Fighter Skies de la Baza Forțelor Aeriene Mountain Home.

Potrivit informațiilor apărute până acum, toți cei patru piloți aflați la bordul aeronavelor au reușit să se catapulteze la timp și au aterizat în siguranță cu parașutele. Accidentul aviatic a fost filmat de Shane Odgen, care a surprins momentul în care cele două avioane s-au lovit în aer, la aproximativ trei kilometri de baza militară.

După incident, poliția din Mountain Home a anunțat anularea întregului spectacol aerian Fighter Skies și le-a cerut oamenilor să evite zona și să nu se deplaseze către baza aeriană. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet este un avion de vânătoare supersonic, bimotor și multirol, proiectat pentru a decola de pe portavioane și pentru a opera în orice condiții meteo.

Aeronava poate fi operată de doi piloți și a fost dezvoltată de companiile McDonnell Douglas și Northrop. Modelul a intrat în serviciul forțelor aeriene în 1983, fiind folosit pentru a înlocui avioanele A-7 Corsair II și F-4 Phantom II. Viteza maximă pe care o poate atinge este de aproximativ 1.915 kilometri pe oră.

Avioanele F/A-18 au fost folosite în mai multe conflicte militare

Aeronavele F/A-18 au fost folosite pentru prima dată în operațiuni militare în timpul bombardamentelor americane asupra Libiei, în 1986. Ulterior, acestea au participat la misiuni în Războiul din Golf, conflictele din Bosnia și Kosovo, războiul din Irak și alte operațiuni militare desfășurate de SUA. Potrivit informațiilor existente, în perioada 2030-2040, aeronavele F/A-18 urmează să fie înlocuite treptat cu Lockheed Martin F-35 Lightning II.