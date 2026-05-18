Isterie mondială din cauza noului ceas Swatch: oamenii au stat la cozi zile întregi iar poliția a închis mai multe magazine din cauza violenței - VIDEO

Mai multe magazine Swatch din Marea Britanie au rămas închise pentru a doua zi la rând, după ce sute de persoane s-au adunat la cozi pentru noua colecție de ceasuri „Royal Pop”, lansată în colaborare cu Audemars Piguet.

Cele mai afectate au fost magazinele din Manchester și Liverpool, unde oamenii au așteptat chiar și două zile pentru a cumpăra noile modele, vândute de la 335 de lire sterline.

Swatch a închis mai multe magazine din motive de siguranță

Compania elvețiană a decis încă de sâmbătă să închidă temporar mai multe magazine din Marea Britanie, invocând motive de siguranță. Au fost vizate unități din Birmingham, Sheffield, Glasgow, Cardiff, Londra, Manchester și Liverpool, după ce mulțimi mari s-au format în fața magazinelor.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, compania le-a cerut oamenilor „să nu se grăbească în număr mare” către magazine și a transmis că produsele vor rămâne disponibile timp de mai multe luni.

„Pentru a asigura siguranța clienților și a personalului din magazinele Swatch, vă rugăm să nu vă grăbiți în număr mare către magazine pentru a achiziționa acest produs”, a anunțat compania, conform BBC.com.

Ceasurile au ajuns să fie revândute online și cu 16.000 de lire

Interesul uriaș pentru colecția „Royal Pop” a fost alimentat și de prețurile foarte mari la care ceasurile au început să fie revândute online.

Deși modelele au fost lansate la prețuri de pornire de 335 de lire sterline, unele au apărut pe platformele de revânzare la sume de până la 16.000 de lire sterline.

Compania a precizat că, în anumite țări și regiuni, nu pot fi acceptate cozi mai mari de 50 de persoane, iar vânzările pot fi suspendate temporar.

Poliția a intervenit după incidentele din fața magazinelor

Situația a dus și la intervenția poliției în mai multe orașe.

În Cardiff, un bărbat de 25 de ani a fost arestat după ce aproximativ 300 de persoane ar fi încercat să intre în centrul comercial St. Davids.

În Liverpool, poliția a fost chemată în zona Liverpool One după ce mai mulți bărbați ar fi avut un comportament agresiv și ar fi strigat amenințări în fața magazinului de pe Paradise Street.

Potrivit autorităților, mulțimea s-a dispersat la scurt timp după sosirea agenților.

Cozi uriașe și în alte țări după lansarea colecției „Royal Pop”

Scene similare au avut loc și în afara Marii Britanii.

La New York City, pasionații de ceasuri au stat chiar și o săptămână în Times Square pentru lansarea noii colecții, iar presa locală a relatat că unii oameni s-au simțit rău în timpul așteptării. În Dubai, evenimentul de lansare organizat la Dubai Mall a fost anulat din cauza numărului mare de persoane prezente.

Poliția a intervenit și la lansări organizate în Franța și Elveția.

Noua colecție este inspirată de Pop Art și stilul Royal Oak

Colecția „Royal Pop” a fost lansată sâmbătă în magazine selectate din întreaga lume și include opt modele. Swatch descrie proiectul drept „o colaborare disruptivă între două simboluri ale orologeriei elvețiene”. Compania spune că noile modele au fost inspirate de mișcarea Pop Art din anii 1950 și 1960 și combină stilul celebrului Royal Oak de la Audemars Piguet cu designul colorat al liniei Swatch Pop, devenită populară în anii 1980.

Lansarea a atras însă și critici. Unii oameni au acuzat compania că a creat aglomerație inutilă și au spus că ceasurile ar fi trebuit puse la vânzare și online.