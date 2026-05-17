Premierul Marii Britanii, la un pas să demisioneze

Premierul britanic ar lua în calcul demisia, după ce tot mai mulți parlamentari laburiști s-au întors împotriva lui. Între timp, zeci de mii de oameni protestează la Londra în cadrul unor marșuri rivale, o manifestație patriotă și o demonstrație pro-palestiniană.

Protest masiv. Zeci de mii de oameni pe străzi

Protestatarii au ridicat steaguri britanice și au purtat șepci roșii cu mesajul „Make England Great Again”.

Scandările lor au variat de la lozinci împotriva guvernului laburist condus de Keir Starmer până la acuzații privind discriminarea persoanelor albe din Marea Britanie. Peste 4.000 de agenți cu câini, drone și vehicule au ieșit pe străzi pentru a preveni incidentele violente.

Premierul britanic Keir Starmer ar lua în calcul să demisioneze, după ce aproximativ 70 de parlamentari ar fi nemulțumiți de modul în care conduce țara și îi cer schimbări rapide.

Surse apropiate premierului spun că Starmer a discutat deja despre o posibilă retragere, însă oamenii din jurul său încearcă să îl convingă să rămână în funcție. Până acum, guvernul britanic nu a confirmat informațiile despre o eventuală demisie.