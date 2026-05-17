Zelenski avertizează asupra planului Rusiei în Transnistria: „Moscova caută soldați și revendică teritorii”

Sursă: Realitatea.net

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat dur după ce Rusia a decis să simplifice procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria. Liderul de la Kiev susține că măsura reprezintă atât o metodă prin care Moscova încearcă să atragă noi recruți pentru armată, cât și un semnal clar privind intențiile teritoriale ale Kremlinului în regiune.

Potrivit lui Zelenski , acordarea accelerată a cetățeniei ruse persoanelor din regiunea separatistă a Republicii Moldova demonstrează că Rusia își extinde influența dincolo de Donbas și urmărește obiective geopolitice mai ample.

Zelenski: „Rusia revendică indirect Transnistria”

Într-o declarație oficială, președintele ucrainean a precizat că a discutat situația cu ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, și a cerut coordonare directă cu autoritățile din Republica Moldova pentru evaluarea riscurilor și stabilirea unor acțiuni comune.

„Această decizie arată nu doar că Rusia caută noi soldați, deoarece cetățenia implică și obligații militare, ci și că Moscova revendică astfel teritoriul Transnistriei”, a transmis Zelenski.

Liderul ucrainean a subliniat că prezența militară rusă în Transnistria reprezintă o amenințare de securitate și pentru Ucraina. În opinia sa, stabilitatea Republicii Moldova este esențială pentru securitatea întregii regiuni.

Kievul pregătește un răspuns comun cu Republica Moldova

Zelenski a anunțat că Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei va lucra împreună cu autoritățile moldovene pentru stabilirea unei poziții comune în fața noilor măsuri adoptate de Kremlin.

Totodată, președintele ucrainean a solicitat serviciilor speciale și structurilor de informații din Ucraina să vină cu propuneri privind reacția oficială a statului ucrainean.

„Rusia ar trebui să se preocupe mai mult de propriile rafinării și infrastructuri petroliere decât de cetățenii altor state și teritoriile altor popoare”, a declarat liderul de la Kiev.

Putin simplifică acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria

Decizia vine după ce Vladimir Putin a semnat un decret prin care locuitorii din Transnistria pot obține mai ușor cetățenia rusă.

Noile reguli elimină mai multe condiții obligatorii pentru solicitanți. Astfel, persoanele eligibile nu mai trebuie să locuiască în Rusia pentru o perioadă minimă, nu sunt obligate să susțină teste de limbă rusă sau examene de istorie și educație civică.

Regiunea separatistă Transnistria se află sub influența Moscovei încă din anii ’90, iar administrația locală depinde puternic de sprijinul politic, economic și militar al Federației Ruse.

Ambasada Rusiei din Chișinău confirmă numărul mare de solicitări

Potrivit unor declarații oferite agenției TASS de reprezentanți ai ambasadei ruse de la Chișinău, instituția primește constant numeroase cereri din partea locuitorilor din Transnistria interesați să obțină cetățenia Federației Ruse.

Oficialii ruși susțin că procedura simplificată va intra complet în vigoare după finalizarea etapelor tehnice necesare și afirmă că obținerea cetățeniei ruse este „un act voluntar”.