Donald Trump: „Propunerea venită din partea Iranului este inacceptabilă!”
Donald Trump lansează noi amenințări explozive la adresa Iranului:,,trebuie să facem puțină curățenie”. Liderul de la Casa Albă a avertizat totodată că propunerea venită din partea Teheranului este una inacceptabilă.
„- Ați respins ultima propunere din partea Iranului sau unde se situează aceasta?
- Ei bine, m-am uitat la ea și dacă nu-mi place prima propoziție, pur și simplu o arunc.
- Care a fost prima propoziție?
Au fost întru totul de acord să nu aibă energie nucleară și dacă au vreo formă de energie nucleară, nu citesc restul.
05 13 S-ar putea să fie nevoie să facem puțină curățenie pentru că am avut un armistițiu de o lună.
- Cred că ați numi-o dvs, dar avem o blocadă atât de eficientă, de aceea am făcut armistițiul.
- Chiar am făcut armistițiul la cererea altor națiuni. Nu aș fi fost cu adevărat în favoarea ei, dar am făcut-o ca o favoare față de Pakistan.”
