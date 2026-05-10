Incendiu pe un cargou lovit de un proiectil misterios, în largul Qatarului

Sursă: Realitatea.net

Un incendiu a izbucnit la bordul unui vrachier aflat în largul Qatarului, după ce nava a fost lovită de un proiectil neidentificat, potrivit armatei britanice citate de AP.

Agenția maritimă britanică UKMTO a anunțat că flăcările au fost stinse rapid și că nu există victime. Incidentul a avut loc în Golful Persic, într-o zonă deja tensionată din punct de vedere militar.

Incidentul s-a produs după ce armata americană a lovit vineri două nave iraniene în Golful Oman, potrivit presei internaționale.

Iranul a avertizat că va riposta împotriva unor obiective americane dacă Statele Unite vor continua atacurile asupra petrolierele sale.