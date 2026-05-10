Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Incendiu pe un cargou lovit de un proiectil misterios, în largul Qatarului
10 mai 2026, 09:30
Nave in Strâmtoarea Ormuz (Profimedia)
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net
Un incendiu a izbucnit la bordul unui vrachier aflat în largul Qatarului, după ce nava a fost lovită de un proiectil neidentificat, potrivit armatei britanice citate de AP.
Agenția maritimă britanică UKMTO a anunțat că flăcările au fost stinse rapid și că nu există victime. Incidentul a avut loc în Golful Persic, într-o zonă deja tensionată din punct de vedere militar.
Incidentul s-a produs după ce armata americană a lovit vineri două nave iraniene în Golful Oman, potrivit presei internaționale.
Iranul a avertizat că va riposta împotriva unor obiective americane dacă Statele Unite vor continua atacurile asupra petrolierele sale.
Citește și:
- 09:06 - Alertă sanitară în Tenerife: A început evacuarea pasagerilor de pe navă cu focar de HANTAVIRUS mortal - LIVE TEXT
- 23:42 - „Ministrul dansator” a făcut spectacol la Budapesta. Noul șef al Sănătății a uimit mulțimea chiar pe treptele Parlamentului - VIDEO
- 23:23 - Moscova schimbă tonul: Putin acceptă discuții cu Zelenski dar numai numai după ce va fi convenit un acord de pace
- 21:32 - Armistițiul care n-a ținut nici o zi: Ucraina și Rusia se acuză reciproc că au încălcat încetarea focului
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News