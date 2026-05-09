Oligarhi ruși încearcă să ocolească justiția pentru a recupera fonduri blocate la Bruxelles

Un grup de oligarhi ruși încearcă să recupereze miliarde de euro blocate la Bruxelles, apelând la proceduri de arbitraj pentru a evita instanțele obișnuite. Averile acestora sunt înghețate la Euroclear, unul dintre cei mai mari depozitari internaționali de titluri, în urma sancțiunilor impuse Rusiei după invadarea Ucrainei.

Potrivit presei financiare belgiene, aproximativ 258 de miliarde de euro sunt reținute în Belgia, dintre care 193 de miliarde provin din tranzacții blocate ale Băncii Centrale a Rusiei. Alte sume aparțin unor companii sau persoane care nu figurează pe listele de sancțiuni, scrie 7sur7.be.

Cum peste 200 de acțiuni depuse anterior la Consiliul de Stat au fost respinse, reclamanții ruși încearcă acum să folosească tratate bilaterale mai vechi pentru a declanșa arbitraje internaționale, proceduri discrete și fără judecători, conduse de juriști plătiți.

Guvernul belgian consideră aceste demersuri o vulnerabilitate juridică, iar partide din opoziție cer denunțarea tratatelor care permit astfel de acțiuni. Oficialii avertizează că presiunea exercitată de oligarhi asupra Belgiei riscă să se transforme într-o problemă pentru întreaga Uniune Europeană.

Cazul reaprinde tensiunile legate de modul în care Europa gestionează activele rusești înghețate și de riscurile juridice pe care le implică o eventuală confiscare sau redirecționare a acestor fonduri către sprijinirea Ucrainei, notează La Nouvelle Tribune.