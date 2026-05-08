Descoperire șocantă: patron de hotel dispărut, găsit mort în interiorul unui crocodil uriaș. Gabriel avea 59 de ani

Rămășițele unui patron de hotel dispărut au fost descoperite în interiorul unui crocodil de peste patru metri lungime. Victima este Gabriel Batista, un bărbat în vârstă de 59 de ani, căutat de familie după dispariția sa misterioasă.

Cum s-a produs tragedia?

Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, omul de afaceri ar fi fost surprins de curenții puternici ai Râul Komati și ar fi fost atacat ulterior de reptilele din zonă.

Echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de căutare timp de mai multe zile, concentrându-se asupra unui crocodil suspectat că l-ar fi atacat pe bărbat. Animalul, care cântărea aproximativ 450 de kilograme și măsura aproape 4,5 metri, a fost urmărit și capturat de autorități.

După uciderea reptilei, anchetatorii au făcut descoperirea macabră: în interiorul crocodilului au fost găsite mai multe rămășițe umane și obiecte personale care ar putea aparține victimei.

Printre bunurile descoperite se află un inel și articole de încălțăminte, elemente care i-au determinat pe anchetatori să creadă că trupul găsit aparține lui Gabriel Batista. Cu toate acestea, identitatea oficială urmează să fie confirmată prin expertize medico-legale.

Imagini filmate de martori și distribuite online surprind momentul în care crocodilul uriaș este scos din apă de echipele de salvare.

Poliția din Africa de Sud încearcă acum să stabilească exact circumstanțele tragediei și ultimele momente din viața omului de afaceri.