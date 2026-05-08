Australia, marcată de moartea unei fetițe de 5 ani. Priveghiuri organizate în marile orașe ale țării
Copil ucis în Australia
Val de emoție și durere în Australia, după moartea tragică a unei fetițe de doar 5 ani, al cărei caz a șocat întreaga țară. Comunități din mai multe regiuni australiene organizează priveghiuri pentru a-i aduce un ultim omagiu copilei cunoscute sub numele de Kumanjayi Little Baby, denumire folosită din respect pentru tradițiile culturale ale comunităților aborigene.
Copila a murit la cinci zile de după dispariție
Micuța a dispărut dintr-o tabără aborigenă situată în apropierea orașului Alice Springs, iar autoritățile au descoperit trupul acesteia pe 30 aprilie, la cinci zile după dispariție.
Anchetatorii au anunțat că un bărbat de 47 de ani, Jefferson Lewis, a fost pus sub acuzare pentru crimă. Arestarea sa a provocat proteste și tensiuni în Alice Springs, în contextul unui val de revoltă și tristețe resimțit în numeroase comunități din țară.
Ceremoniile comemorative au început deja în Alice Springs și continuă în marile orașe australiene, inclusiv în Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Canberra, Adelaide, Darwin și Hobart.
Participanții la evenimentele comemorative au fost îndemnați să poarte haine roz, culoarea preferată a fetiței, ca simbol al solidarității și al durerii împărtășite de întreaga comunitate.
În timpul unuia dintre priveghiuri, mama copilei a transmis un mesaj emoționant despre fiica sa, descriind-o drept „mica mea prințesă”. Femeia a vorbit despre pasiunea fetiței pentru muzică, desene animate și jocuri, mărturisind că pierderea acesteia a lăsat un gol uriaș în familie și în comunitate.
Ancheta autorităților continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
