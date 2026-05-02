Pavlova cu căpșuni, desertul perfect pentru luna mai. Rețetă pas cu pas

Sursă: Realitatea.net

Un desert simplu, dar foarte potrivit pentru această perioadă, este pavlova cu căpșuni. Este o alegere populară în Australia și Noua Zeelandă, mai ales primăvara, când fructele sunt în sezon și au cel mai bun gust.

Pavlova se remarcă printr-o combinație echilibrată: bezea crocantă la exterior și moale în interior, completată de frișcă și fructe proaspete. Deși arată bogat, este un desert ușor, care nu încarcă, fiind ideal pentru zilele mai calde. Luna mai este momentul în care căpșunile sunt în plin sezon. Au aromă intensă și dulceață naturală, așa că nu mai este nevoie de adaosuri artificiale sau de mult zahăr. Practic, fructele sunt vedeta desertului, iar crema doar le pune în valoare.

Ingrediente pentru o pavlova medie

Pentru această rețetă ai nevoie de câteva ingrediente simple: 4 albușuri, 200 de grame de zahăr, o linguriță de oțet sau zeamă de lămâie, o linguriță de amidon, 250 ml frișcă lichidă, două linguri de zahăr pudră și aproximativ 300 de grame de căpșuni proaspete.

Cum se prepară, pas cu pas

Se începe cu albușurile, care se bat până devin spumă, apoi zahărul se adaugă treptat, până când compoziția devine fermă și lucioasă. La final se încorporează ușor oțetul și amidonul. Bezeaua se întinde pe hârtie de copt într-o formă rotundă, cu o mică adâncitură în mijloc. Se coace la temperatură joasă, în jur de 120°C, timp de aproximativ o oră sau puțin mai mult. După coacere, este important să se lase la răcit lent în cuptor, cu ușa întredeschisă. Separat, frișca se bate cu zahărul pudră până capătă consistență. Se așază peste bezea doar după ce aceasta este complet rece. Căpșunile se adaugă la final, pentru a nu lăsa suc și a înmuia bezeaua.