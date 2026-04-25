Dan Dungaciu, dezvăluiri din interiorul crizei politice: „Au existat discuții ale membrilor AUR cu PSD-PNL-USR. Așteptăm moțiunea”

Sursă: Realitatea PLUS

Partidele din coaliție și-au dat seama că au nevoie de AUR. E declarația explozivă făcută de Dan Dungaciu, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Prim-vicepreședintele AUR confirmă faptul că au existat discuții informale între PNL-PSD-USR și AUR și că moțiunea de cenzură va fi depusă pe 13 mai.

„În acest moment nu știu ce să mai facă. Domnul Bolojan simte foarte clar că i se apropie sfârșitul și că adversarii lui nu mai sunt doar în Parlament, nu mai sunt doar la guvern, sunt și în alte instituții. Probabil și la Cotroceni. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că discursul se modifică.

Este domnul Bolojan vinovat pentru ce s-a întâmplat până acum? Indiscutabil că este. Este singurul vinovat pentru ce s-a întâmplat în România până acum? Nu este singurul vinovat. Pot să confirm.

Dan Dungaciu: „Au existat discuții ale membrilor AUR cu reprezentanți din cadrul PNL, PSD, USR”

Au existat discuții ale membrilor AUR cu reprezentanți sau cu mă rog politicieni din cadrul PNL, PSD, USR. Și probabil că intersectat pe holul Parlamentului și cu cei de la UDMR. Nu asta e discuția. Sigur că au existat discuții.

Bătaie pe termen foarte scurt. Din punctul lor de vedere, e o disperare care îi face, nu-i așa, să caute soluții pentru a-și salva pielea. Pentru că lucrurile s-au complicat. Și repet, nimeni nu mai are niciun plan. Toată lumea lucrează de pe azi pe mâine.

În ceea ce privește vreo dorință de-a noastră de a colabora politic, de a guverna politic cu vreunul dintre membrii acestei coaliții, aceasta n-a existat și nu există.

„Noi așteptăm cu interes moțiunea de cenzură, dar n-am nicio garanție că o vor depune”

Noi așteptăm cu interes moțiunea de cenzură. A unora care s-au lăudat de multă vreme că o să o depună. N-am nicio garanție că o vor depune.

Dacă mă întrebați pe mine, că am spus asta public de nenumărate ori, mai degrabă nu cred că vor depune. E problema lor. Noi avem moțiunea noastră care va veni pe 13 mai, cum am promis de luni de zile. Și în funcție de ea, sigur că se va vedea și temperatura politică a coaliției sau discrepanța dintre vorbe și fapte.”, a declarat Dan Dungaciu la Realitatea Plus.