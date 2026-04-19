Favorit în sondaje: Rumen Radev și noul proiect politic

Fostul președinte Rumen Radev intră în cursă cu formațiunea sa de centru-stânga „Bulgaria Progresistă”, fiind creditat cu prima șansă în sondaje. Blocul politic ar putea obține aproximativ 35% din voturi, mizând pe un discurs puternic anticorupție și pe promisiunea reformării sistemului politic.

Radev, fost general de aviație, a demisionat din funcția de președinte pentru a conduce noul partid, poziționându-se ca alternativă la ceea ce numește „modelul oligarhic” care a dominat politica bulgară în ultimii ani.

Criza politică începută în 2021 continuă

Instabilitatea din Bulgaria persistă încă din 2021, când protestele masive anticorupție au dus la căderea guvernului condus de Boiko Borisov. De atunci, țara nu a reușit să formeze majorități stabile, ceea ce a dus la organizarea repetată de alegeri anticipate.

Partidul pro-european GERB, condus de Borisov, este așteptat să ocupe locul al doilea, cu aproximativ 20% din voturi, fiind urmat de alianța liberală PP-DB.

Temele campaniei: corupție, economie și politică externă

Campania electorală a fost dominată de teme precum combaterea corupției, redresarea economică și orientarea geopolitică a țării. Radev a criticat dur politicile Uniunii Europene privind tranziția verde și s-a opus sprijinului militar acordat Ucraina în conflictul cu Rusia.

De asemenea, acesta a pledat pentru reluarea dialogului cu Moscova, poziție care a stârnit controverse în rândul electoratului pro-european.

Tensiuni și acuzații în campanie

Un moment controversat al campaniei a fost apariția unor imagini cu Radev alături de lideri internaționali, inclusiv Vladimir Putin, fapt care a generat reacții critice în mediul online.

Cu toate acestea, la mitingurile electorale, fostul președinte a beneficiat de un sprijin consistent, mobilizând mii de susținători și promovând mesajul unei „alternative necorupte” la partidele tradiționale.

Promisiuni și posibile scenarii post-electorale

Radev a exclus categoric o coaliție cu GERB sau cu formațiunea DPS, asociată cu liderul controversat Delyan Peevski, și a declarat că își dorește o majoritate parlamentară clară în legislativul de 240 de locuri.

În paralel, Borisov susține că partidul său a adus stabilitate și realizări majore, inclusiv integrarea economică europeană, respingând ideea că noul val politic ar aduce schimbări reale.

Prezența la vot și măsuri împotriva fraudelor

După o participare scăzută la alegerile anterioare (aproximativ 39% în 2024), autoritățile și partidele politice speră la o mobilizare mai mare a electoratului.

În același timp, forțele de ordine au intensificat acțiunile împotriva cumpărării de voturi. În ultimele săptămâni, au fost confiscate sume importante de bani și au avut loc numeroase rețineri, inclusiv în rândul unor oficiali locali.

Alegerile din Bulgaria reprezintă un nou test major pentru stabilitatea politică a țării.