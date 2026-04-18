Senator PSD: „Executivul nu va rezista timp de 45 de zile!”

Senatorul PSD a precizat că, în acest timp, s-ar încerca vânzarea activelor importante ale statului.

Senator PSD: „Orice ar fi, Ilie Bolojan trebuie să plece din funcție!”

„Soluția este cumva să rămâi 45 de zile cu un guvern minoritar care știi sigur că nu va trece de votul Parlamentului.

De ce ai rămâne 45 de zile fără să ai sprijin guvernamental?

Doar dintr-un orgoliu... a rămâne 45 de zile într-o situație de interimat nu face decât să arăți că ai un plan și planul s-a devaluat zile trecute și anume să scoți la vânzare tot ce se mai poate vinde din ce înseamnă perlele coroanei. Că altfel știi bine că după 45 de zile acel guvern va cădea în Parlament.

Dar nu se vor împlini cele 45 de zile... pentru că vă spun foarte clar că PSD va iniția, fie va iniția o moțiune de cenzură, fie va vota orice moțiune de cenzură va fi în Parlament ca să plece Ilie Bolojan.”, a zis Daniel Zamfir, senator PSD.

