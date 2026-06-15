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Politica· 1 min citire

Veștea s‑a văzut cu UDMR și a propus intrarea la guvernare și chiar 2 portofolii. O listă a guvernului ar putea apărea în această seară- SURSE

Adrian Veștea (PNL)

Adrian Veștea (PNL)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 18:26
Actualizat15 iun. 2026, 18:59
SursăRealitate Plus

Surse politice citate de Realitatea Plus afirmă că, înainte de a ajunge la ședința decisivă a PNL, Adrian Veștea s‑a oprit la sediul UDMR, unde ar fi avut o discuție de aproximativ 10–15 minute cu lideri ai formațiunii. Potrivit acelorași surse, premierul desemnat ar fi discutat chiar concret în legătură cu două portofolii: Dezvoltare și Agricultură. Alte surse au indicat faptul că o listă a cabinetului Veștea ar putea fi anunțată în această seară sau marți.

Potrivit acelorași surse, Veștea le‑a propus UDMR‑iștilor să intre la guvernare.

În cadrul discuției, liderii UDMR l‑ar fi întrebat cu cine intenționează să formeze guvernul, iar Veștea ar fi transmis că: "vor fi și miniștri din PNL", fără a preciza nume și că Nicușor Dan l‑a asigurat că va avea voturile necesare, „foarte probabil inclusiv de la USR”, susțin sursele Realitatea Plus.

Conform informațiilor obținute pe surse, UDMR are programată marți dimineață, la ora 10:30, o ședință online pentru stabilirea mandatului, după care îl vor anunța oficial pe Adrian Veștea cu privire la poziția lor.

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