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Politica· 1 min citire
Veștea s‑a văzut cu UDMR și a propus intrarea la guvernare și chiar 2 portofolii. O listă a guvernului ar putea apărea în această seară- SURSE
Adrian Veștea (PNL)
Publicat15 iun. 2026, 18:26
Actualizat15 iun. 2026, 18:59
SursăRealitate Plus
Surse politice citate de Realitatea Plus afirmă că, înainte de a ajunge la ședința decisivă a PNL, Adrian Veștea s‑a oprit la sediul UDMR, unde ar fi avut o discuție de aproximativ 10–15 minute cu lideri ai formațiunii. Potrivit acelorași surse, premierul desemnat ar fi discutat chiar concret în legătură cu două portofolii: Dezvoltare și Agricultură. Alte surse au indicat faptul că o listă a cabinetului Veștea ar putea fi anunțată în această seară sau marți.
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