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Politica· 1 min citire
RA-APPS suspendă publicarea datelor despre imobilele atribuite persoanelor fizice, după decizia Curții de Apel București
RA-APPS
RA-APPS a suspendat publicarea datelor privind imobilele utilizate de persoane fizice, în urma unei hotărâri pronunțate luni, 15 iunie 2026, de Curtea de Apel București.
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