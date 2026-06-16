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Politica· 1 min citire

RA-APPS suspendă publicarea datelor despre imobilele atribuite persoanelor fizice, după decizia Curții de Apel București

RA-APPS

RA-APPS

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 17:33

RA-APPS a suspendat publicarea datelor privind imobilele utilizate de persoane fizice, în urma unei hotărâri pronunțate luni, 15 iunie 2026, de Curtea de Apel București.

Decizia vine la mai puțin de o săptămână de la publicarea, pe 10 iunie, a registrului chiriașilor Regiei, o măsură impusă prin Hotărârea Guvernului nr. 420/2026.

Prin hotărârea pronunțată în dosarul nr. 3635/2/2026, Curtea de Apel București - Secția a X-a Contencios Administrativ și Fiscal și pentru Achiziții Publice a admis cererea reclamanților și a dispus suspendarea executării prevederilor HG nr. 420/2026 referitoare la publicarea datelor despre imobilele utilizate de persoane fizice, până la pronunțarea instanței de fond în acțiunea în anulare.

Cine sunt reclamanții

Dosarul a fost deschis de șase reclamanți, cel mai probabil chiriași ai Regiei, la doar o zi după publicarea listei — pe 11 iunie. Aceștia sunt, în majoritate, foști parlamentari și actuali consilieri de conturi:

  • Claudia Boghicevici, fost deputat PDL, consilier de conturi din partea PNL

  • Sorin Lazăr, consilier de conturi din partea PSD, fost deputat social-democrat

  • Călin Ion, consilier de conturi, fost deputat PSD

  • Dezso Attila Csongor, consilier de conturi din partea UDMR, fost consilier județean în Consiliul Județean Covasna

  • Aurel Dumitru

Suspendarea rămâne în vigoare până la soluționarea pe fond a acțiunii în anulare a hotărârii de guvern, potrivit comunicatului RA-APPS.

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