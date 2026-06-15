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Politica· 1 min citire
Criză majoră în PNL: „Se separă apele între progresiști și conservatori” - analistul Dorina Iacob
Analistul politic Dorin Iacob
Publicat15 iun. 2026, 21:24
SursăRealitate Plus
Analistul politic Dorin Iacob a realizat, în exclusivitate la Realitatea Plus, o analiză dură privind criza care zguduie Partidul Național Liberal, avertizând că formațiunea se află în fața unei rupturi inevitabile.
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