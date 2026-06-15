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Politica· 1 min citire

Criză majoră în PNL: „Se separă apele între progresiști și conservatori” - analistul Dorina Iacob

Analistul politic Dorin Iacob

Analistul politic Dorin Iacob

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 21:24
SursăRealitate Plus

Analistul politic Dorin Iacob a realizat, în exclusivitate la Realitatea Plus, o analiză dură privind criza care zguduie Partidul Național Liberal, avertizând că formațiunea se află în fața unei rupturi inevitabile.

„Asistăm la două lucruri diferite, esențiale, importante pentru democrația din România. Unul este necesitatea de a așeza cât mai repede un guvern, cât se poate din fosta coaliție”, a spus aceasta.

Potrivit analistului, adevărata miză este însă una ideologică.

„Al doilea lucru important, care nu este deloc de neglijat și care încă nu și‑a spus cuvântul până miercuri, este o separare a apelor între curentul progresist și cel conservator, care se regăsește în mai toate partidele și, în primul rând, la Partidul Național Liberal”.

Dorin Iacob subliniază că „peste tot există acest gen de frământare, pentru că lumea politică occidentală se așează între cele două curente”.

În opinia sa, PNL riscă o ruptură istorică:

„De aici apare drama Partidului Național Liberal, iar eu recomand liberalilor să gândească din această perspectivă viitorul partidului lor, într‑o formă sau în altă formă”. Analistul avertizează că „dacă nu se vor separa apele, undeva între PNL și REPER va apărea un partid progresist, iar o parte dintre liberalii cu alte forțe și personalități politice vor forma un partid conservator”.

În final, Iacob atrage atenția că „UDMR‑ul s‑ar putea să fie într‑o dilemă, să aibă o teamă de conservatorismul românesc”.

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