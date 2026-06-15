Ședință crucială la PNL. Adrian Veștea a părăsit reuniunea, după ce i‑a anunțat că guvernul său va fi votat miercuri – LIVE TEXT

Publicat 15 iun. 2026, 16:34 Actualizat 15 iun. 2026, 20:45

Ședință‑maraton la PNL pentru a se tranșa poziția partidului față de negocierile privind formarea unui cabinet condus de prim‑vicepreședintele liberal Adrian Veștea. Acesta a părăsit ședința în jurul orei 20:00, după ce le‑a explicat colegilor că nu complotează împotriva partidului și i‑a informat că formula sa de cabinet va fi votată miercuri. Potrivit surselor, aripa Bolojan va impune convocarea unui Consiliu Național, probabil joi, urmat de un congres la finele săptămânii, pentru excluderea lui Veștea și, eventual, a susținătorilor săi din partid. Chiar și așa, mai mulți lideri marcanți – președinți de filiale, parlamentari și șefi de consilii județene – au ieșit public cu mesaje de susținere pentru premierul desemnat de către președintele Nicușor Dan.

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