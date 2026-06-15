Ședință crucială la PNL. Adrian Veștea a părăsit reuniunea, după ce i‑a anunțat că guvernul său va fi votat miercuri – LIVE TEXT

Ședință‑maraton la PNL pentru a se tranșa poziția partidului față de negocierile privind formarea unui cabinet condus de prim‑vicepreședintele liberal Adrian Veștea. Acesta a părăsit ședința în jurul orei 20:00, după ce le‑a explicat colegilor că nu complotează împotriva partidului și i‑a informat că formula sa de cabinet va fi votată miercuri.
Potrivit surselor, aripa Bolojan va impune convocarea unui Consiliu Național, probabil joi, urmat de un congres la finele săptămânii, pentru excluderea lui Veștea și, eventual, a susținătorilor săi din partid.
Chiar și așa, mai mulți lideri marcanți – președinți de filiale, parlamentari și șefi de consilii județene – au ieșit public cu mesaje de susținere pentru premierul desemnat de către președintele Nicușor Dan.
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Veștea le‑a explicat colegilor că nu complotează împotriva partidului și i‑a informat că formula sa de cabinet va fi votată miercuri. "Nu îmi depun mandatul, voi continua negocierile nu trădez PNL", a declarat Veștea.
Ședința‑maraton continuă, urmând ca la final să se supună votului un plan prin care Adrian Veștea și susținătorii săi să fie excluși din partid, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.
UPDATE 19:10 – Gorghiu, atac frontal la adresa liderilor PNL: Asistăm la un val de jigniri girat de conducerea partidului
Deputata PNL Alina Gorghiu, fost președinte al partidului, a acuzat actuala conducere a partidului că nu vrea să asculte și opinia taberei adverse, într-o situație atât de dificilă.
„Jumătate din șefii CJ PNL susțin astăzi altceva față de conducerea PNL. Asistăm la un val de jigniri inacceptabil girat de conducerea partidului. Contraperformanțe ale lui Bolojan: intrarea în opoziție pentru mulți ani. Ruptura partidului – să nu ziceți că nu v-am zis în ședință. Asta se va întâmpla. Și vă rog să stați de vorbă, găsitor soluția astfel încât partidul ăsta să nu fie rupt în două la finalul acestei săptămâni”, a afirmat Gorghiu, potrivit surselor prezente la ședință.
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„Nu trebuie să existe jigniri. E foarte respectuos, răspunde tuturor la telefon, toți îl apreciază, uitați‑vă fără patos la el. E un coleg bun, prompt, întotdeauna dispus să ajute un alt coleg,” a afirmat deputatul de București.
Deputatul Cristian Buican a solicitat convocarea Consiliului Național și a Congresului Extraordinar, pentru ca Ilie Bolojan să preia conducerea partidului într‑o nouă formulă. Buican a invocat inclusiv faptul că, în sondaje, Bolojan e cotat dublu față de PNL
UPDATE 18.00 - Un lider PNL din tabăra Bolojan a solicitat excluderea celor care au pozitie diferită față de cea a liderului de partid
Mai precis, un liberal a solicita ca orice membru al PNL care ar accepta o nominalizare de ministru sau prim‑ministru să fie considerat exclus.
Au votat "împotrivă" ori s-au abținut: Veștea, Alina Gorghiu, Hubert, Pauliuc, Predoiu, Popa, Țîțe, Eftimie, Scarlat, Iordache, Anisie, Baciu, Meran, Stroe, Vela, potrivit surselor Realitatea Plus.
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Veștea a afirmat că își însușește integral programul de guvernare și, chiar dacă nu a avut o discuție cu Alexandru Nazare, prioritate va fi ca PNL să dețină portofoliul Finanțelor.
"Sunt lucruri pe care mi le reproșez, că nu am apucat să am o discuție cu dvs. Dar asta a fost succesiunea evenimentelor. Și soția mea a aflat cu 10 minute înainte. Am doi băieți acasă și unul în sesiune, trec prin momente foarte grele văzând ce se întâmplă, sunt atacat mereu. Pentru mine familia e extrem de importantă. Nu sunt supărat pe niciunul, nu o să vă jignesc, nu o să vă fiu ostil", a transmis Veștea.
Veștea le‑a mai transmis colegilor de partid că varianta unui guvern minoritar nu este o soluție, iar în cazul în care ajunge să formeze un cabinet, își dorește să aibă un vot în Parlament pe care să se poată baza, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.
UPDATE 17:30 Ilie Bolojan, în sedința BPN - surse Realitatea Plus
Suntem într‑o situație cum partidul nu a mai fost de mult și avem trei problematici:
Avem anunțul de duminică dimineață al președintelui României prin care Adrian Veștea este propus în calitate de premier, în așa fel încât să formeze un Guvern. Acest anunț s‑a făcut în condițiile în care domnul Veștea nici pe mine, nici pe domnul secretar general nu ne‑a anunțat în prealabil. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială. E vorba de o situație în care e pus partidul.
Avem, din declarațiile de până acum, o propunere de a relua coaliția în care am funcționat până în urmă cu o lună de zile. O coaliție în care PNL a acționat în mod corect atât pentru România, cât și față de partenerii cu care eram în coaliție. În tot acest timp am văzut o atitudine a PSD care a însemnat fugă de răspundere, a însemnat minciuni și care au culminat cu dărâmarea Guvernului, în condițiile în care am luat măsuri pentru a diminua risipa.
Am dat până acum trei decizii în care am spus că nu vom mai intra într‑o formă de coaliție cu ei. Aceste decizii s‑au luat și înainte de moțiune, dar și după. Dacă acceptăm orice fel de discuție legată de un Guvern condus de Adi Veștea, înseamnă că trebuie să invalidăm deciziile anterioare.
„Înțelegem cu toții nevoia de a avea un Guvern care să gestioneze situația în care se găsește România, PNL a gestionat funcționarea țării chiar și în condiții de interimat. Încălcarea deciziilor principiale ne duce într‑o zonă de a repeta niște greșeli pe care le‑am făcut în trecut. Pentru a vedea unde suntem, vă supun din nou votului reconfirmarea deciziilor anterioare, ca soluția politică pe care o propune PNL să NU ne ducă la o înțelegere cu PSD. În funcție de acest vot ne setăm discuțiile. Cine e de acord să ne reconfirmăm deciziile (FĂRĂ PSD – N.R.)?”, a solicitat Ilie Bolojan.
VOT: 39 s‑au pronunțat în favoarea menținerii deciziei de necolaborare cu PSD, 10 împotriva menținerii deciziei anterioare a BPN, iar 5 s‑au abținut. ședința BPN.
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, PNL este împărțit în privința susținerii lui Adrian Veștea: în BPN, 22 de liberali ar fi fost pentru Veștea și 33 împotrivă, iar în plen 25 ar fi votat pentru și 50 împotrivă. Aceleași surse spun că, dacă se va insista pe excluderi, partidul ar putea încerca să îi sancționeze pe susținătorii lui Veștea, însă excluderea lui Adrian Veștea, a lui Cătălin Predoiu și a lui Hubert Thuma ar fi mult mai dificilă.
Pe de altă parte, edilul general și președintele Bucureștiului, Ciprian Ciucu, lipsește de la ședința de urgență, motivând o serie de angajamente oficiale, extrem de importante, care nu i‑au permis să fie în țară.
Hubert Thuma (PNL Ilfov): Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment
La polul opus, Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov și unul dintre cei mai influenți liberali din teritoriu, a transmis cu puțin timp înainte de ședință un mesaj tranșant împotriva lui Ilie Bolojan, pe care l‑a acuzat că ar duce țara și partidul într‑o direcție greșită.
Într‑o postare pe Facebook, Thuma a afirmat că „PNL nu este un om. Nu este o singură voce. PNL este o comunitate politică diversă și matură, iar forța noastră a venit întotdeauna din capacitatea de a asculta și alte puncte de vedere, nu din eliminarea lor.”
În privința desemnării făcute de președintele Nicușor Dan, sursele invocă un precedent din 2009, din mandatul lui Traian Băsescu, și susțin că șeful statului nu ar fi avut altă variantă, în condițiile în care partidele nu au propus un premier, iar România are nevoie de un guvern.