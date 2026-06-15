Adrian Veștea: „Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat.”

Publicat 15 iun. 2026, 22:52 Actualizat 15 iun. 2026, 23:07

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis un mesaj ferm după ședința conducerii Partidului Național Liberal, în care a clarificat că nu intenționează să își depună mandatul și că va continua demersurile pentru formarea unui nou guvern.

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