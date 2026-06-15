Dominic Fritz: „Credem că este nevoie de un POL reformist în România!”

Publicat 15 iun. 2026, 19:57 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz își dorește crearea unui așa-zis pol reformist în România, din care să facă parte USR și care să îl aibă partener pe Ilie Bolojan! Mai mult, acesta crede că s-a născut o gelozie între premierul demis și Sorin Grindeanu, despre care spune că ar avea o cotă de simpatie mai mare.

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