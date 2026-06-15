Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Dominic Fritz: „Credem că este nevoie de un POL reformist în România!”

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 19:57
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz își dorește crearea unui așa-zis pol reformist în România, din care să facă parte USR și care să îl aibă partener pe Ilie Bolojan! Mai mult, acesta crede că s-a născut o gelozie între premierul demis și Sorin Grindeanu, despre care spune că ar avea o cotă de simpatie mai mare.

Pe de altă parte, președintele Uniunii Salvați România laudă activitatea miniștrilor pe care formațiunea i-a avut până acum în guvern.

Dominic Fritz: „Bolojan ar putea fi partener al polului reformist!”

„Eu văd că am avut miniștri de succes.

Cred că au fost cei mai vizibili miniștrii și miniștrii care i-au livrat ce mai mult.

Văd foarte mulți oameni care văd că USR este singurul partid reformist care rămâne unit și consecvent pe calea reformismului, tocmai ca să livreze un trai mai bun pentru români.

Și cu siguranță posibil că există gelozii, că și Ilie Bolojan are o cotă de simpatie de două, trei ori mai mare decât domnul Grindeanu.

Noi nu suntem geloși și credem că este loc și chiar este nevoie de un pol reformist în România.

Adică, pe temelia USR, cred că este necesar să construim un pol și mai mare.

Este nevoie de USR în continuare și dacă îl avem pe Ilie Bolojan partener în acest proiect mare de viitor, de ce nu?”, a declarat Dominic Fritz, lider USR.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dominic fritz

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe