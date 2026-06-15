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Politica· 1 min citire
Grindeanu pune punct speculațiilor: președintele nu a încălcat Constituția
Sorin Grindeanu
Publicat15 iun. 2026, 17:46
SursăAgerpres
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul PSD, consideră că președintele Nicușor Dan n-a încălcat Constituția prin nominalizarea lui Adrian Veștea ca prim-ministru.
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