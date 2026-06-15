George Simion, liderul AUR, prezent în Marea Britanie la CPAC (Conservative Political Action Conference).Mișcarea suveranistă europeană își consolidează alianțele

Publicat 15 iun. 2026, 14:33 Actualizat 15 iun. 2026, 14:34

Liderul AUR și vicepreședintele Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), George Simion, va fi unul dintre speakerii ediției din Marea Britanie a Conservative Political Action Conference (CPACGB), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate liderilor și organizațiilor conservatoare la nivel internațional.

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