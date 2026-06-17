Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Robert Turcescu: „Nu poți exclude milioane de români din jocul politic”
Robert Turcescu
Publicat17 iun. 2026, 07:50
SursăRealitatea PLUS
Robert Turcescu susține că liderii politici care nu vor să negocieze cu AUR refuză să admită că partidul este susținut de mai bine de 40% din români. Totul după ce Adrian Veștea a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu exclude discuțiile cu partidul condus de George Simion. Mai mult, jurnalistul susține că anunțul premierului desemnat este o încercare timidă de a relua democrația.
Citește și
- 12:59UDMR ar fi vândut votul pentru Guvernul Veștea după ce Magyar ar fi bătut palma cu Bolojan pentru gazele de la Neptun Deep - SURSE
- 12:46Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „AUR solicită Ministerului Afacerilor Externe să informeze public câți migranți ar urma să fie repartizați României în cadrul noului Pact european privind migrația și azilul”
- 12:24Lider PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Nu cu Veștea te bați, ci cu românii. Ai luat România prizonieră. Pleacă”
- 12:12SURSE. Cum arată componența guvernului lui Adrian Veștea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News