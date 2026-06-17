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Politica· 2 min citire
Liberalii din tabăra lui Bolojan, întâlnire de taină la un restaurant de lux. Ce strategii fac în plin război politic FOTO/VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat17 iun. 2026, 09:01
SursăRealitatea PLUS
Disperare mare în tabăra lui Ilie Bolojan! Apropiații premierului demis s-au strâns la un restaurant de lux din Capitală să stabilească noi strategii, în timp ce Adrian Veștea negociază cu parlamentarii formarea noului Guvern. Întâlnirea de taină a avut loc în plin război intern în PNL, după desemnarea lui Veștea ca premier, decizie care a dus partidul în pragul unei rupturi.
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