Ce se întâmpla în spatele ușilor închise la un spital de psihiatrie. Zeci de angajați, în vizor după acuzații șocante privind tratamentul pacienților

Un dosar de o gravitate deosebită a declanșat o amplă operațiune a anchetatorilor în județul Călărași. Peste 20 de angajați ai Spitalului de Psihiatrie Săpunari sunt suspectați că ar fi încălcat drepturile unor pacienți internați, majoritatea persoane cu dizabilități, iar miercuri dimineață au fost demarate percheziții atât la unitatea medicală, cât și la domiciliile celor vizați.

Anchetatorii investighează acuzații care includ lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu, purtare abuzivă, fals intelectual și uz de fals.

Operațiune de amploare la Spitalul de Psihiatrie Săpunari

Acțiunea are loc în cadrul operațiunii JUPITER și este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, au descins în mai multe locații din județ.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, sunt puse în executare 24 de mandate de percheziție.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, în această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Călăraşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează 24 de percheziţii în judeţ, la persoane cercetate de săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals şi purtare abuzivă.

Din cercetările efectuate au rezultat indicii potrivit cărora persoanele vizate ar fi încălcat, în mod intenţionat, drepturile şi libertăţile unor persoane, prin privarea acestora de libertate, fără a exista un temei legal”, au transmis reprezentanții IPJ Călărași.

Pacienți cu dizabilități, în centrul anchetei

Potrivit informațiilor obținute din surse judiciare, una dintre principalele locații vizate de percheziții este Spitalul de Psihiatrie Săpunari, unitate care oferă servicii medicale pentru adulți cu afecțiuni psihice.

Ancheta vizează modul în care ar fi fost tratați unii dintre pacienții internați aici, persoane considerate vulnerabile și care depind în totalitate de personalul medical și auxiliar pentru îngrijire și supraveghere.

Suspiciunile procurorilor sunt îndreptate către mai mulți angajați ai spitalului, care ar fi recurs la practici incompatibile cu atribuțiile pe care le aveau și cu drepturile garantate pacienților.

În cadrul cercetărilor au fost analizate inclusiv documente și înscrisuri care ar fi fost întocmite în legătură cu situația persoanelor internate.

După finalizarea descinderilor, 23 de persoane care lucrează în cadrul unității medicale au fost duse la audieri pe bază de mandat.

Forțe importante mobilizate pentru desfășurarea operațiunii

Acțiunea este sprijinită de numeroase structuri din cadrul Poliției Române.

La percheziții participă polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași, Serviciului Criminalistic, Poliției Municipiului Călărași, Poliției Municipiului Oltenița, Poliției Orașului Fundulea, Poliției Orașului Lehliu-Gară și Poliției Orașului Budești.

De asemenea, la descinderi iau parte și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, mobilizați pentru desfășurarea în siguranță a operațiunii.

Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească dacă suspiciunile privind lipsirea ilegală de libertate, abuzurile și falsurile reclamate se confirmă în urma administrării probelor.