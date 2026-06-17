UDMR blochează țara de dragul lui Bolojan! Kelemen Hunor: NU vom vota Guvernul Veștea

Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunțat miercuri că formațiunea politică pe care o conduce a decis să nu voteze guvernul condus de Adrian Veștea.
„Conform statutului nostru, atunci când nu participăm la guvernare, grupurile parlamentare reunite ale Camerei Deputaților și Senatului decid dacă votăm sau nu un Guvern la învestire.
Decizia noastră a fost să nu susținem învestirea Guvernului, astfel că nu îl vom vota în momentul în care vor fi prezentate lista miniștrilor și programul de guvernare.
„A fost o decizie luată cu o singură abținere și cvasiunanimitate, fără niciun vot împotrivă. Aceasta va fi poziția noastră în momentul votului.
S-a pus problema cum vom proceda la vot, dincolo de decizia de a nu susține Guvernul, iar aici au existat trei posibilități. Prima era să fim prezenți și să nu votăm. Am înțeles că așa vor proceda AUR, PNL și USR. A doua posibilitate era să votăm împotrivă, însă nimeni nu a susținut această variantă. Vă spun și de ce: dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foștilor noștri colegi și, sper, a viitorilor noștri colegi, într-o altă etapă, dacă ar fi fost mai puține voturi împotrivă decât numărul nostru de parlamentari, ar fi început speculațiile că, de fapt, nu am fi respectat decizia partidului. Acest lucru trebuie evitat, deoarece decizia este extrem de clară și cunoscută de toată lumea.
În aceste condiții, am decis că nu vom fi în sală în momentul votului.
Ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România. Este o luptă între diferite partide și grupuri din interiorul unor partide, iar noi nu vrem să fim implicați în această confruntare. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi fost vorba despre România, cu siguranță am fi fost în sală. Acesta a fost argumentul pentru care am luat decizia de a părăsi sala în momentul votului”, a anunțat miercuri Kelemen Hunor.