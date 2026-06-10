Soluții pentru blocajul guvernamental: Cum poate funcționa Executivul după expirarea interimatelor

Sursă: Realitatea.Net

O nouă criză politică lovește România în contextul în care mandatele celor șase miniștri interimari expiră miercuri, 10 iunie. Vidul legislativ din Constituție blochează Guvernul după retragerea PSD de la guvernare, lăsând Executivul fără soluții clare după expirarea celor 45 de zile de interimat.

Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a clarificat mecanismul prin care premierul Ilie Bolojan poate asigura continuitatea actului guvernamental, în contextul în care miniștrii interimari numiți pe 23 aprilie și-au încheiat mandatul de 45 de zile.

Deși legea este lacunară în ceea ce privește perioada post-interimat, Lăzăroiu susține că premierul poate numi noi interimari. Argumentul său se bazează pe statutul Guvernului demis prin moțiune de cenzură, care își exercită atribuțiile limitate până la învestirea unui nou cabinet. „Prim-ministrul poate numi alți miniștri interimari în locul celor care au deținut deja această funcție”, a explicat fostul magistrat.

În absența unor titulari, conducerea ministerelor poate fi asigurată temporar de secretarii generali, însă aceștia sunt limitați strict la chestiuni administrative și financiare (precum plata salariilor), neavând puterea de a adopta decizii strategice. Această situație generează riscul unor blocaje decizionale majore.

Între timp, PSD analizează sesizarea Curții Constituționale privind legalitatea funcționării Executivului după depășirea termenului legal de 45 de zile.