Kelemen Hunor susține că există trei variante de Guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice. Ce ar vota UDMR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 15:28

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că, în prezent, există trei variante de guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice cu care se confruntă țara noastră, una dintre ele fiind PNL - USR - UDMR.

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