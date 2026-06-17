Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Kelemen Hunor susține că există trei variante de Guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice. Ce ar vota UDMR
FOTO: Arhivă
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că, în prezent, există trei variante de guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice cu care se confruntă țara noastră, una dintre ele fiind PNL - USR - UDMR.
Citește și
- 17:50Veștea depune mâine lista miniștrilor și programul – SURSE. Nicușor Dan și-a amânat plecarea la un summit internațional
- 17:25PNL a convocat Consiliul Național Extraordinar și propune organizarea Congresului Extraordinar pentru duminică – OFICIAL
- 16:59George Simion, mesaj de forță după ce AUR a ajuns la 90 de parlamentari: „Semnăm și votăm orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători”
- 16:56Adrian Veștea negociază cu PSD la Vila Lac. Care sunt condițiile pentru susținerea guvernării - SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News