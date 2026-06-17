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Politica· 1 min citire

Kelemen Hunor susține că există trei variante de Guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice. Ce ar vota UDMR

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 15:28

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că, în prezent, există trei variante de guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice cu care se confruntă țara noastră, una dintre ele fiind PNL - USR - UDMR.

”Sunt două-trei variante de Guvern”

”Nu ne-a oferit nimic Bolojan, nu ne-a oferit nimic Grindeanu, nu ne-a oferit nimic Veștea. Deci nu așa se discută. (...) Am discutat cu domnul Bolojan și cu domnul Fritz așa cum discutăm aproape săptămânal. Deocamdată suntem în același guvern interimar și am discutat ce se va întâmpla dacă nu trece Guvernul Veștea - că totuși avem o responsabilitate”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că ”am discutat ceea ce am discutat și acum o săptămână și acum două săptămâni - că sunt două-trei variante”.

Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției

Potrivit lui, ”una dintre variante este un Guvern minoritar, că oricum toate guvernele posibile în acest moment sunt minoritare”.

”Și Guvernul Veștea va fi un Guvern majoritar, ca să nu aveți impresia că AUR va susține fiecare proiect de lege, eventual dacă susține învestirea Guvernului. Și atunci am spus că din cele trei variante posibile, eu am spus că prima opțiune a mea - este în continuare a noastră - e să refacem coaliția, fiecare să fie mai flexibil, că atunci putem discuta într-adevăr despre ziua de mâine și despre România”, a mai spus președintele UDMR.

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