Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu – cote-record la vânătoare pentru zeci de specii, dar refuză să protejeze oamenii de urși”
Valeriu Munteanu (deputat AUR)
Deputatul AUR Valeriu Munteanu critică lipsa de coerență a politicilor promovate de Ministerul Mediului, arătând că proiectul privind cotele de vânătoare pentru sezonul 2026–2027 prevede unele dintre cele mai ridicate niveluri de recoltă pentru numeroase specii cinegetice, în timp ce autoritățile refuză să adopte măsuri ferme pentru gestionarea populației de urși.
Citește și
- 12:59UDMR ar fi vândut votul pentru Guvernul Veștea după ce Magyar ar fi bătut palma cu Bolojan pentru gazele de la Neptun Deep - SURSE
- 12:46Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „AUR solicită Ministerului Afacerilor Externe să informeze public câți migranți ar urma să fie repartizați României în cadrul noului Pact european privind migrația și azilul”
- 12:24Lider PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Nu cu Veștea te bați, ci cu românii. Ai luat România prizonieră. Pleacă”
- 12:12SURSE. Cum arată componența guvernului lui Adrian Veștea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News