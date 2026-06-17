Arborii pe care NU trebuie să îi plantezi în grădină

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 15:36

Plantarea unui copac este, de obicei, un act de optimism. Ne imaginăm umbra relaxantă din zilele toride, foșnetul frunzelor și explozia de verdeață. Totuși, în peisagistică și urbanism, un copac greșit pus în locul greșit se transformă, în doar câțiva ani, într-un coșmar logistic, financiar și juridic.

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