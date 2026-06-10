Atac cu cuțitul într-un colegiu din Anglia: o elevă de 14 ani a rănit trei persoane - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Incident violent într-o școală din nordul Angliei. O elevă în vârstă de 14 ani a fost arestată după ce a rănit trei persoane într-un atac cu cuțitul produs la un colegiu din Blackley, o localitate aflată în apropiere de Manchester, în nordul Angliei. Printre victime se află doi elevi de 14 ani, un băiat și o fată, dar și un angajat al colegiului, în vârstă de 27 de ani. Toate cele trei persoane au fost transportate la spital.

Poliția din Greater Manchester a anunțat că a intervenit după un incident produs la instituția de învățământ de pe Plant Hill Road. Ca măsură de siguranță, colegiul a fost plasat în izolare. Autoritățile nu au precizat până acum dacă atacul a avut loc în interiorul sau în exteriorul școlii. Potrivit poliției, rănile victimelor nu sunt considerate grave în acest moment.

Anchetatorii spun că membri ai personalului au reușit să o imobilizeze rapid pe adolescentă înainte de sosirea forțelor de ordine. Poliția a transmis că măsura a fost luată pentru a evita punerea în pericol a altor elevi sau angajați. Fata a fost reținută pentru audieri, iar ancheta este în desfășurare.

Violențele cu armă albă în rândul tinerilor, în creștere în Marea Britanie

Autoritățile au anunțat că polițiștii vor rămâne în zonă pentru a liniști comunitatea și pentru a asigura o prezență vizibilă în apropierea colegiului. De asemenea, anchetatorii au precizat că nu caută alte persoane implicate în atac. În ultimii ani, violențele cu armă albă în rândul tinerilor au devenit o problemă majoră în Marea Britanie, iar guvernul condus de Keir Starmer a anunțat măsuri pentru înăsprirea regulilor privind vânzarea armelor albe.