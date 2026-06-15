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Politica· 1 min citire
George Simion, îndemn către susținători: „Întrebați-i pe toți votanții lui Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?”
George Simion, președintele AUR
Publicat15 iun. 2026, 15:52
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care îi îndeamnă pe susținătorii săi să poarte discuții cu persoanele care l-au votat pe Nicușor Dan, întrebându-i dacă sunt mulțumiți de alegerea făcută.
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