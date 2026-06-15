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Politica· 1 min citire

George Simion, îndemn către susținători: „Întrebați-i pe toți votanții lui Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?”

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 15:52
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care îi îndeamnă pe susținătorii săi să poarte discuții cu persoanele care l-au votat pe Nicușor Dan, întrebându-i dacă sunt mulțumiți de alegerea făcută.

„Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?”, a scris Simion.

Liderul AUR a avertizat că repetarea unor astfel de opțiuni electorale, precum Nicușor Dan și Klaus Iohannis, ar condamna populația „la sărăcie” și a cerut explicit stoparea divizării sociale.

„E important ca după ND, Iohannis și alte alegeri proaste să nu mai repete pe viitor condamnarea populației la sărăcie! De aceea vă rog: mergeți și vorbiți cu ei. Opriți divizarea românilor, a adus beneficii doar adversarilor noștri!”, a mai transmis George Simion.

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